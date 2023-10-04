نايت فرانك تخطط للتوسع فى السوق العقارى المصرى - جريدة البورصة

قال جيمس لويس، المدير التنفيذى لشركة“نايت فرانك” للاستشارات العقارية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الشركة ترى فى السوق العقارى المصرى فرصا استثمارية هائلة بسبب الطلب والنمو المستمر.

وأضاف لويس لـ”البورصة”، أن شركة“نايت فرانك” ترغب فى التوسع بالسوق العقارى المصرى بسبب حالة الاستقرار السياسى وعلاقة مصر الجيدة مع دول مجلس التعاون الخليجى.

وأوضح أن الشركة تسعى لمساعدة المستثمرين من جميع الأسواق من أجل الاستثمار فى السوق المصرى، ليكون بوابتها نحو التوسع فى القارة الإفريقية.

وقال إن القطاع العقارى هو الأعلى استثمارًا خاصة فيما يتعلق بتأجير الوحدات للطلبة فى مصر، مُشيرًا إلى وجود عدد من الشركاء من الولايات المتحدة وإنجلترا يركزون على هذا الجزء فى القطاع رغبة منهم فى التوسع بالسوق المصرى.

وأضاف لويس، أن مصر هى أكبر وجهة تركز عليها الشركة فى الوقت الحالى حيث ستغطى مكاتبها فى مصر منطقة شمال أفريقيا بأكملها.

وأوضح أنه تم التعاقد على تقديم الاستشارات فى للعديد من المشروعات فى السوق العقارى المصرى.

وتابع لويس:“تواصلنا مع عدد كبير من شركات التطوير العقارى فى السوق المصرى، وسيتم الإعلان عن تفاصيل التعاقدات خلال الفترة المقبلة”.

وقال إن شركة“نايت فرانك” تعتزم تقديم العديد من الاستشارات الهندسية فى السوق المصرى مثل الاستشارات فى القطاع التعليمى والضيافة والفنادق وخدمات الاستشارات التسويقية وإدارة الأصول العقارية والاستشارات للعملاء.

وأصدرت شركة“نايت فرانك” تقريرها الافتتاحى“الوجهة مصر”، والذى أكد أن 94% من المستثمرين فى دول مجلس التعاون الخليجى الذين يمتلكون أكثر من مليون دولار كأصول استثمارية يرغبون فى شراء عقارات فى مصر، ونسبة 56% منهم يخططون للقيام بذلك خلال العام الحالى.

وقال التقرير، إنه فى السنوات الأخيرة، أصبحت مصر نقطة محورية للاستثمارات من دول مجلس التعاون الخليجى، ففى عام 2022 وحده، تم ضخ استثمارات كبيرة فى البلاد، بما فى ذلك استثمار بقيمة 10 مليارات دولار أمريكى فى الموانئ من دولة الإمارات.

كما تم ضخ استثمارات بقيمة 300 مليون دولار من الشركة القابضة المصرية الكويتية، واستثمار بقيمة 15 مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة فى السعودية.

واستمر هذا التوجه حتى عام 2023 حيث قامت شركة سكاى الإماراتية للعقارات باستثمار مليار دولار، لتؤكد هذه الالتزامات المالية القوية جاذبية مصر المتزايدة كوجهة استثمار مفضلة لدى المستثمرين المؤسسين من دول مجلس التعاون الخليجى.

وقال فيصل دورانى، الشريك ورئيس قسم الأبحاث فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:“ربما ليس من المستغرب أن يكون القطاع السكنى هو القطاع المفضل لدى مستثمرى دول مجلس التعاون الخليجى، حيث يحرص 68% منهم على شراء منزل فى مصر ويعتبر هذا السوق تجربة مُجرّبة بالنسبة للعديد منهم، حيث يمتلك 60% من مستثمرى دول مجلس التعاون الخليجى على الأقل منزلاً واحداً فى مصر”.

“كما أنه من المثير للاهتمام رؤية مستثمرى دول مجلس التعاون الخليجى يتأثرون بسلوك حكوماتهم، حيث يركز 72% منهم على شراء منزل ثانٍ أو شراء منزل لقضاء العطلات فى مصر، ومن المتوقع أن يقوم 49% منهم بالمعاملات خلال الأشهر الـ12 القادمة”.

وفيما يتعلق بالمناطق المستهدفة، فقد تم تصنيف القاهرة الكبرى، بما فى ذلك القاهرة الجديدة ووسط القاهرة ومدينة الشيخ زايد والعاصمة الإدارية، كأفضل مناطق تجذب اهتمام المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجى بنسبة 73%، بينما يُعتبر الساحل الشمالى هدفاً رئيسياً للمستثمرين السعوديين بنسبة 41% والمستثمرين القطريين بنسبة 41% أيضاً.

وأضاف دورانى:“عندما يتعلق الأمر بالمواقع الأكثر شعبية لمنازل العطلات، فإن الساحل الشمالى هو الوجهة المفضلة للسعوديين بنسبة 41%، والقطريين بنسبة 41% والإماراتيين بنسبة 37%، فى حين تحتل منطقة شرم الشيخ المرتبة الأولى فى قوائم تفضيلات العمانيين بنسبة 27% والبحرينيين بنسبة 27%.

بالنسبة للإماراتيين والذين يمتلكون المحافظ المالية الأكبر، حيث يبلغ متوسط الإنفاق المخطط له 1.6 مليون دولار؛ ومع ذلك، فإن المعروض من المنازل الفاخرة التى تتراوح أسعارها من 1 إلى 3 ملايين دولار نادر، وهو ما يمثل حوالى 5% من إجمالى المخزون وفقاً لتقديرات“نايت فرانك”.

وأشارت“نايت فرانك” أيضاً إلى الاختلافات فى دوافع الشراء، حيث يحرص الإماراتيون أكثر على الشراء لأسباب استثمارية 43%، بينما يبحث معظم القطريين 55% عن منزل لقضاء العطلات، ومن ناحية أخرى، يركز العُمانيون 47% على شراء العقارات بغرض التأجير.

وقالت زينب عادل، الشريكة ومديرة مكتب مصر:“يعد سوق المنازل الثانية فى مصر محط أنظار مستثمرى دول مجلس التعاون الخليجى، لا سيما فى ظل نقص المعروض إلى حد كبير، وعلى سبيل المثال، تتيح الوحدات السكنية ذات العلامة التجارية للمستثمرين إمكانية الوصول إلى نمط حياة معين، مع ميزات إضافية تتمثل فى الارتباط بعلامة تجارية فاخرة وبالطبع إدارة العقارات بمستوى عالمى، ويحرص 35% من مستثمرى مجلس التعاون الخليجى على تأجير منازلهم عندما لا يتم استخدامها لأغراض شخصية، مما يؤكد على أهمية هذا القطاع”.

كتبت: أمل سعداوى