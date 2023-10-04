إقبال من المطورين على المشروعات المستدامة رغم ارتفاع التكلفة - جريدة البورصة

يرى متعاملون بقطاع التطوير العقارى أن المشروعات المستدامة سوف تحتل أولوية فى الخطط الاستثمارية للشركات العقارية خلال الفترة المقبلة، وذلك فى ظل التغيرات المناخية التى يشهدها العالم.

وأكد الخبراء أن التوسع فى استخدام التقنيات المستدامة سوف يكون له تأثير إيجابى على القطاع العقارى حيث تساهم تلك المشاريع فى توفير الطاقة بنسبة تتراوح من 30 إلى 60%، كما أنها توفر فى استهلاك المياه فضلا عن أنها تحافظ على البيئة من التلوث.

وقال عبد الله سلام، الرئيس التنفيذى لشركة مدينة مصر، إن الاعتماد على الأساليب العلمية الحديثة فى البناء وطرح مشاريع مستدامة وصديقة للبيئة خلال الفترة الحالية أصبح ضرورة حتمية فى ظل المتغيرات المناخية التى يشهدها العالم بالكامل.

وأضاف سلام، أن إنشاء المبانى الخضراء لا يحمل المطورين تكاليف باهظة كما يتردد، مشيرا إلى ضرورة التوسع فى تنفيذ المشروعات المستدامة والصديقة للبيئة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن شركة مدينة مصر تركز فى تنفيذ مشروعاتها الجديدة على أن تكون مستدامة وصديقة للبيئة لأنها تعود بالعديد من المنافع على جميع الأطراف سواء الشركة أو العملاء أو شركة إدارة المشروع.

وقال سلام، إنه يجب العمل على إيجاد حلول لمواجهة مشاكل التغيرات المناخية خلال الفترة الحالية وذلك من خلال التوسع فى المشروعات المستدامة.

وأضاف أن شركات التطوير العقارى مطالبة بوضع خطة عند تنفيذ مشروعاتها بإنشاء 5% وحدات مستدامة على سبيل المثال من إجمالى وحدات المشروع للعمل على زيادة الوحدات المستدامة فى السوق المصرى.

وأشار إلى أن الدولة هى المستفيد الأول من التوسع فى تنفيذ الوحدات المستدامة لأنها توفر الموارد الطبيعية كالمياه والكهرباء.

وقال أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة شركة العتال هولدينج، إن شركته وضعت ضمن خطتها الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة التوسع فى تنفيذ مشروعات مستدامة وصديقة للبيئة وذلك تنفيذا لتوجهات الدولة.

وأضاف العتال، أن تكلفة إنشاء المشاريع المستدامة ترتفع بنسبة 7% مقارنة بتكلفة إنشاء المشاريع العادية وهى نسبة مقبولة وليست كبيرة كما يتردد فى السوق العقارى.

وأوضح أن العملاء يتقبلون زيادة الأسعار فى المشاريع المستدامة التى تطرحها الشركة لأنها تعود عليهم بالعديد من المنافع من توفير فى الطاقة والمياه والكهرباء فضلا عن أنها وفرت للدولة مصادرها الطبيعية.

وأشار إلى ضرورة توفير مبادرات وحملات ترويجية كبيرة من جانب الحكومة خلال الفترة المقبلة لتوضيح وعرض مزايا شراء الوحدات المستدامة لإنعاش سوق المشاريع المستدامة وزيادة حجم الإقبال عليها من جانب العملاء.

وقال إن الدولة يجب أن تتبنى هذا الملف بإزالة المعوقات وتعديل القوانين لتشجيع المطورين على تنفيذ مشروعات مستدامة فى ظل الأزمات التى تواجه العالم من تغيرات مناخية وارتفاع شديد فى درجات الحرارة مؤكدا أن ذلك يؤثر علينا مثلما شهدنا الفترة الحالية من ظاهرة تخفيف أحمال الكهرباء.

وأضاف العتال، أن تنفيذ مشروعات مستدامة لا يعود بأى منافع على المطورين وأن العملاء وشركة إدارة المشروع هى التى تستفيد من التوفير فى فواتير الكهرباء والمياه وخلافه، مشيرا إلى أن شركته تعاقدت مع شركة سيمنز العالمية لاستقدام أحدث تكنولوجيا للمبانى الخضراء.

وقال علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، إن الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة لا يعتبر رفاهية ولكن أصبح ضرورة فى ظل توجهات الدولة لتقليل الانبعاثات والحفاظ على عناصر الاستدامة فى جميع المشروعات وخاصة العقارية.

وأضاف فكرى، أنه يجب الإسراع من وتيرة تنفيذ المشروعات المستدامة لما يعود بالعديد من المنافع البيئية والمالية على المقيمين بهذه المشروعات.

وأوضح أن الاعتماد على الأساليب الحديثة فى تنفيذ المشروعات يحمل المطور أعباءا كثيرة والمزيد من التكاليف ولكن مع تشغيل المشروع سوف يحقق العديد من المنافع وسيكون موفرا بشكل كبير.

وأكد أن الدولة اعتمدت على أساليب البناء الحديثة فى كل المدن الجديدة سواء التى تم إنشاؤها خلال الفترة الأخيرة أو المدن التى سبق تنفيذها منذ سنوات من خلال عمليات إحلال وتجديد تضمن تنفيذ هذا النهج الجديد.

وأشار فكرى، إلى أن القطاع العقارى يمثل أهمية كبيرة للعديد من دول العالم لأنه يستحوذ على النصيب الأكبر من الناتج المحلى لكافة الدول.