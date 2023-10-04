الأهلى صبور تطلق شركة Melee لإدارة وتشغيل المشروعات العقارية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة Melee، المتخصصة فى مجال تطوير المشروعات السكنية ذات العلامات التجارية عن انطلاقها رسميًا فى السوق المصرى، بالشراكة بين شركة الأهلى صبور وجاسر بهجت المتخصص فى مجال التطوير العقارى وعدد من الشركاء الآخرين.

وتتركز محفظة أعمال الشركة فى تطوير مشروعات سكنية ذات علامات تجارية وأيضًا مشروعات تجارية وإدارية ونوادى رياضية وفنادق ومناطق الترفيه.

وقال جاسر بهجت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Melee، إن الشركة تسعى لتقديم مشروعات سكنية ذات علامات تجارية ومشروعات تجارية وإدارية وفندقية ورياضية تتناسب مع متطلبات العملاء من مختلف الفئات العمرية.

وأضاف بهجت:“الشركة تهدف إلى تقديم مفهوم جديد للضيافة لخدمة العملاء المصريين بالوقت الحالى ومن ثم التوسع بالعديد من دول منطقة الشرق الأوسط بالمستقبل القريب، كما وقعت Melee اتفاقية مع مجموعة ماريوت الدولية لإنشاء 5 فنادق جديدة”.