الأهلى صبور تطلق شركة Melee لإدارة وتشغيل المشروعات العقارية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة Melee، المتخصصة فى مجال تطوير المشروعات السكنية ذات العلامات التجارية عن انطلاقها رسميًا فى السوق المصرى، بالشراكة بين شركة الأهلى صبور وجاسر بهجت المتخصص فى مجال التطوير العقارى وعدد من الشركاء الآخرين.
وتتركز محفظة أعمال الشركة فى تطوير مشروعات سكنية ذات علامات تجارية وأيضًا مشروعات تجارية وإدارية ونوادى رياضية وفنادق ومناطق الترفيه.
وقال جاسر بهجت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Melee، إن الشركة تسعى لتقديم مشروعات سكنية ذات علامات تجارية ومشروعات تجارية وإدارية وفندقية ورياضية تتناسب مع متطلبات العملاء من مختلف الفئات العمرية.
وأضاف بهجت:“الشركة تهدف إلى تقديم مفهوم جديد للضيافة لخدمة العملاء المصريين بالوقت الحالى ومن ثم التوسع بالعديد من دول منطقة الشرق الأوسط بالمستقبل القريب، كما وقعت Melee اتفاقية مع مجموعة ماريوت الدولية لإنشاء 5 فنادق جديدة”.
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