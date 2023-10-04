ماستر جروب تبيع 80% من الوحدات السكنية بمشروع ذا سيتى - جريدة البورصة

قال محمد لاشين رئيس مجلس إدارة شركة ماستر جروب، إن الشركة سوف تبدأ تسليم المرحلة الأولى من مشروع“ذا سيتى” فى العاصمة الإدارية خلال شهر يونيو 2024، على أن يتم تسليم المشروع بالكامل فى عام 2026.

وأضاف لاشين لـ”البورصة”، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 75% من إنشاءات المرحلة الأولى من المشروع والتى تشمل 29 عمارة بإجمالى 700 وحدة، ليصل إجمالى معدلات التنفيذ فى المشروع بالكامل إلى نحو 55%.

وأوضح أن التكلفة الاستثمارية لمشروع“ذا سيتى” بلغت نحو 7 مليارات جنيه، ويقام المشروع على مساحة 54 فدان، ويضم مول بمساحة 14 ألف متر مربع، متوقعا أن يبلغ متوسط عدد السكان بمشروع“ذا سيتى” نحو 8 آلاف نسمة.

وقال لاشين، إنه تم الانتهاء من بيع 80% من الوحدات السكنية بالمشروع، وخلال 3 سنوات باعت الشركة 48% من الوحدات وخلال السبع شهور الماضية تم بيع 32% من الوحدات نتيجة الطلب المتزايد على شراء وحدات المشروع من جانب العملاء.

وأضاف أن انتقال الوزارات إلى الحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة كان له أثر إيجابى كبير لأنها منحت ثقة للمطورين والعملاء فى العاصمة وساهم فى جذب العديد من المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.

وأوضح أن الشركة تدرس خلال الفترة المقبلة كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بكل الأسواق وخاصة السوق السعودى.

وأشار إلى أن شركة“ماستر جروب” تسعى للتحول إلى شركة عالمية من خلال تنفيذ مشروعات فى أوروبا والخليج.

وقال لاشين، إن الشركة تحقق مبيعات جيدة للأجانب وتمثل حصتهم من إجمالى مبيعات الشركة نحو 30%، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع فى تصدير العقار المصرى.

وأضاف أن أغلب العملاء الأجانب من أمريكا وإنجلترا وهولندا وكندا، بالإضافة إلى العملاء المقيمين فى السعودية والإمارات.

وأوضح أن“ماستر جروب” تدرس عددا من الفرص الاستثمارية الجديدة ضمن خطتها لزيادة حجم أعمالها خلال الفترة القادمة فى عدد من المناطق من ضمنها مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد ومنطقة الساحل الشمالى لتنفيذ حزمة من المشروعات المتنوعة.

وأشار إلى أن الشركة تدرس بدقة كل الفرص الاستثمارية التى تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية بكافة المدن وتسعى لتطوير كافة المشروعات سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية.

وقال لاشين، إن“ماستر جروب” ملتزمة بكافة العقود التى تم توقيعها مع العملاء ولا يوجد لديها أى نية فى تعديل قيمة العقود أو رفع أسعار وحدات تم التعاقد عليها بالفعل.

وأضاف أن كافة التحديات التى شهدها القطاع العقارى خلال الفترة الماضية من ارتفاع نسبة التضخم والزيادات فى أسعار مواد البناء ونقص الخامات أثرت بشكل كبير على تكلفة تنفيذ المشروعات وبالتالى ارتفاع أسعار المنتج النهائى.

وأوضح أن الشركة تتخذ عدة خطوات للتحوط من تلك الزيادات من ضمنها تخزين المواد الخام ومواد البناء والإسراع فى تنفيذ معدلات الإنشاء والاحتفاظ بنسبة تقترب من 30% من عدد الوحدات بالمشروعات كمخزون وطرحها للبيع بعد إتمام المشروع فضلا عن مراجعة الأسعار بشكل مستمر.

وأشار إلى أن شركة“ماستر جروب” حريصة على الإسراع من معدلات الإنشاء بمشروعاتها المختلفة والالتزام بمواعيد التسليم مع العملاء وفقا للجدول الزمنى.

وقال إن الشركة تعتمد على التمويل الذاتى بالكامل فى مشروعاتها ولا تلجأ إلى البحث عن آليات تمويلية أخرى لأن الشركة تتمتع بملاءة مالية قوية.

وأضاف أن الشركة تعتمد على إدارة واستغلال المساحات فى مشروعاتها وتوفير كافة الإمكانيات من أجل خلق مجتمع عقارى متناغم واستغلال التكنولوجيا لتحقيق أعلى معايير الرفاهية والراحة للعملاء طوال الوقت وتصميم مبانى عقارية تتماشى مع طبيعة مبانى الجيل الرابع والتى تتميز بالاستدامة فى كافة الخدمات والأجزاء الإنشائية.

وأوضح أن شركة“ماستر جروب” هى التى سوف تتولى صيانة مشروع“ذا سيتى” من خلال إنشاء شركة متخصصة للصيانة تابعة لها تتولى صيانة كل مشروعات الشركة.

وقال إن شركة“ماستر جروب” طرحت خلال الشهر الحالى مشروعها الجديد“Allegra Mall” وهو مشروع تجارى إدارى فى العاصمة الإدارية، موضحا أن المشروع يتكون من مول خدمى يقع داخل مشروع“ذا سيتى” لخدمة 10 آلاف فرد.

وأشار إلى أن الشركة طرحت خلال مشاركتها فى معرض سيتى سكيب العقارى خلال الشهر الماضى مشروع“Allegra clinics” وهو أول مبنى طبى داخل تجمع سكنى بمنطقة R7 فى العاصمة الإدارية، موضحا أن المبنى مستقل بذاته ويحتوى على 30 عيادة وسيتم التعاقد مع شركة متخصصة فى إدارة المنشآت الطبية لإدارة المبنى.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يشهد السوق العقارى زيادات من 10% إلى 20% فى أسعار العقار حتى نهاية العام علمًا بأن الأسعار قد ارتفعت بأكثر من 40% خلال العام الحالى نتيجة زيادات المواد الخام.

وقال لاشين، إنه يجب على الشركات العقارية التنوع فى المنتجات وتقديم خدمات مميزة للعملاء، مؤكدا أهمية تحقيق ميزة التنافس والاختلاف.

وأضاف أن شركة“ماستر جروب” تحرص على دراسة السوق العقارى بشكل كبير لتلبية رغبات واحتياجات العملاء ولتحقيق التكامل والتنوع فى مشروعاتها.

وأكد أن المعارض العقارية تمثل أهمية كبيرة فى دعم القطاع العقارى وتوفير فرص عديدة للاستثمار وذلك عن طريق طرح مختلف الشركات العقارية لعدد كبير من الوحدات المتنوعة بين السكنى والإدارى والتجارى بعروض خاصة ومميزة.

وأشار إلى أن قوة القطاع العقارى المصرى ترجع لثقافة المصريين حيث يشكل العقار جزءا كبيرا من هذه الثقافة باعتباره أفضل وعاء استثمارى يتم اللجوء إليه فى مختلف الظروف.

وقال لاشين، إن أهم ما يميز العاصمة الإدارية الجديدة هو المتابعة المستمرة من قبل شركة العاصمة لكل الشركات ومراحل تنفيذ المشروعات القائمة، حيث لا تتأخر فى حل أى مشكلة قد تواجه المطور العقارى.