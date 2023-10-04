ماستر جروب تبيع 80% من الوحدات السكنية بمشروع ذا سيتى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) 7 مليارات جنيه التكلفة الاستثمارية لمشروع“ذا سيتى” فى العاصمة الإدارية طرح مشروع“Allegra Mall” لخدمة 10 آلاف ساكن بالمشروع
قال محمد لاشين رئيس مجلس إدارة شركة ماستر جروب، إن الشركة سوف تبدأ تسليم المرحلة الأولى من مشروع“ذا سيتى” فى العاصمة الإدارية خلال شهر يونيو 2024، على أن يتم تسليم المشروع بالكامل فى عام 2026.
وأضاف لاشين لـ”البورصة”، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 75% من إنشاءات المرحلة الأولى من المشروع والتى تشمل 29 عمارة بإجمالى 700 وحدة، ليصل إجمالى معدلات التنفيذ فى المشروع بالكامل إلى نحو 55%.
وأوضح أن التكلفة الاستثمارية لمشروع“ذا سيتى” بلغت نحو 7 مليارات جنيه، ويقام المشروع على مساحة 54 فدان، ويضم مول بمساحة 14 ألف متر مربع، متوقعا أن يبلغ متوسط عدد السكان بمشروع“ذا سيتى” نحو 8 آلاف نسمة.
وقال لاشين، إنه تم الانتهاء من بيع 80% من الوحدات السكنية بالمشروع، وخلال 3 سنوات باعت الشركة 48% من الوحدات وخلال السبع شهور الماضية تم بيع 32% من الوحدات نتيجة الطلب المتزايد على شراء وحدات المشروع من جانب العملاء.
وأضاف أن انتقال الوزارات إلى الحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة كان له أثر إيجابى كبير لأنها منحت ثقة للمطورين والعملاء فى العاصمة وساهم فى جذب العديد من المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.
وأوضح أن الشركة تدرس خلال الفترة المقبلة كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بكل الأسواق وخاصة السوق السعودى.
وأشار إلى أن شركة“ماستر جروب” تسعى للتحول إلى شركة عالمية من خلال تنفيذ مشروعات فى أوروبا والخليج.
وقال لاشين، إن الشركة تحقق مبيعات جيدة للأجانب وتمثل حصتهم من إجمالى مبيعات الشركة نحو 30%، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع فى تصدير العقار المصرى.
وأضاف أن أغلب العملاء الأجانب من أمريكا وإنجلترا وهولندا وكندا، بالإضافة إلى العملاء المقيمين فى السعودية والإمارات.
وأوضح أن“ماستر جروب” تدرس عددا من الفرص الاستثمارية الجديدة ضمن خطتها لزيادة حجم أعمالها خلال الفترة القادمة فى عدد من المناطق من ضمنها مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد ومنطقة الساحل الشمالى لتنفيذ حزمة من المشروعات المتنوعة.
وأشار إلى أن الشركة تدرس بدقة كل الفرص الاستثمارية التى تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية بكافة المدن وتسعى لتطوير كافة المشروعات سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية.
وقال لاشين، إن“ماستر جروب” ملتزمة بكافة العقود التى تم توقيعها مع العملاء ولا يوجد لديها أى نية فى تعديل قيمة العقود أو رفع أسعار وحدات تم التعاقد عليها بالفعل.
وأضاف أن كافة التحديات التى شهدها القطاع العقارى خلال الفترة الماضية من ارتفاع نسبة التضخم والزيادات فى أسعار مواد البناء ونقص الخامات أثرت بشكل كبير على تكلفة تنفيذ المشروعات وبالتالى ارتفاع أسعار المنتج النهائى.
وأوضح أن الشركة تتخذ عدة خطوات للتحوط من تلك الزيادات من ضمنها تخزين المواد الخام ومواد البناء والإسراع فى تنفيذ معدلات الإنشاء والاحتفاظ بنسبة تقترب من 30% من عدد الوحدات بالمشروعات كمخزون وطرحها للبيع بعد إتمام المشروع فضلا عن مراجعة الأسعار بشكل مستمر.
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وأشار إلى أن شركة“ماستر جروب” حريصة على الإسراع من معدلات الإنشاء بمشروعاتها المختلفة والالتزام بمواعيد التسليم مع العملاء وفقا للجدول الزمنى.
وقال إن الشركة تعتمد على التمويل الذاتى بالكامل فى مشروعاتها ولا تلجأ إلى البحث عن آليات تمويلية أخرى لأن الشركة تتمتع بملاءة مالية قوية.
وأضاف أن الشركة تعتمد على إدارة واستغلال المساحات فى مشروعاتها وتوفير كافة الإمكانيات من أجل خلق مجتمع عقارى متناغم واستغلال التكنولوجيا لتحقيق أعلى معايير الرفاهية والراحة للعملاء طوال الوقت وتصميم مبانى عقارية تتماشى مع طبيعة مبانى الجيل الرابع والتى تتميز بالاستدامة فى كافة الخدمات والأجزاء الإنشائية.
وأوضح أن شركة“ماستر جروب” هى التى سوف تتولى صيانة مشروع“ذا سيتى” من خلال إنشاء شركة متخصصة للصيانة تابعة لها تتولى صيانة كل مشروعات الشركة.
وقال إن شركة“ماستر جروب” طرحت خلال الشهر الحالى مشروعها الجديد“Allegra Mall” وهو مشروع تجارى إدارى فى العاصمة الإدارية، موضحا أن المشروع يتكون من مول خدمى يقع داخل مشروع“ذا سيتى” لخدمة 10 آلاف فرد.
وأشار إلى أن الشركة طرحت خلال مشاركتها فى معرض سيتى سكيب العقارى خلال الشهر الماضى مشروع“Allegra clinics” وهو أول مبنى طبى داخل تجمع سكنى بمنطقة R7 فى العاصمة الإدارية، موضحا أن المبنى مستقل بذاته ويحتوى على 30 عيادة وسيتم التعاقد مع شركة متخصصة فى إدارة المنشآت الطبية لإدارة المبنى.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يشهد السوق العقارى زيادات من 10% إلى 20% فى أسعار العقار حتى نهاية العام علمًا بأن الأسعار قد ارتفعت بأكثر من 40% خلال العام الحالى نتيجة زيادات المواد الخام.
وقال لاشين، إنه يجب على الشركات العقارية التنوع فى المنتجات وتقديم خدمات مميزة للعملاء، مؤكدا أهمية تحقيق ميزة التنافس والاختلاف.
وأضاف أن شركة“ماستر جروب” تحرص على دراسة السوق العقارى بشكل كبير لتلبية رغبات واحتياجات العملاء ولتحقيق التكامل والتنوع فى مشروعاتها.
وأكد أن المعارض العقارية تمثل أهمية كبيرة فى دعم القطاع العقارى وتوفير فرص عديدة للاستثمار وذلك عن طريق طرح مختلف الشركات العقارية لعدد كبير من الوحدات المتنوعة بين السكنى والإدارى والتجارى بعروض خاصة ومميزة.
وأشار إلى أن قوة القطاع العقارى المصرى ترجع لثقافة المصريين حيث يشكل العقار جزءا كبيرا من هذه الثقافة باعتباره أفضل وعاء استثمارى يتم اللجوء إليه فى مختلف الظروف.
وقال لاشين، إن أهم ما يميز العاصمة الإدارية الجديدة هو المتابعة المستمرة من قبل شركة العاصمة لكل الشركات ومراحل تنفيذ المشروعات القائمة، حيث لا تتأخر فى حل أى مشكلة قد تواجه المطور العقارى.
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