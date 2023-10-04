الصناديق العقارية فرصة لجذب استثمارات أجنبية إلى السوق المصرى - جريدة البورصة

ينتظر السوق المصري زخمًا كبيرًا فى تدشين الصناديق العقارية خلال الفترة المقبلة خاصة وأنها تمثل آلية قوية لجذب المستثمرين الأجانب إلى مصر، كما أنها توفر استثمارا مضمونا بتوزيعات نقدية ثابتة.

وتعد الصناديق الاستثمارية العقارية أحد أبرز الأدوات الاستثمارية المستخدمة فى دول العالم، وتستهدف تلك الصناديق السماح للمستثمرين من الأفراد والشركات بالاستثمار فى الأصول العقارية عن طريق شراء وثائق الصندوق العقارى وإعادة استثمارها فى شراء وإدارة مشروعات عقارية مدرة للدخل، على أن يتم توزيع الأرباح من العائد الإيجارى على المستثمرين بنسب محددة بشكل دورى، وتوفر تلك الآلية للمشروعات العقارية فرصة لتمويل مشروعاتهم وتنشيط المبيعات فى السوق الثانوى العقارى، وتسمح بجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار فى سوق العقارات المصرى بسهولة.

وعدلت هيئة الرقابة المالية قانون سوق رأس المال فى عام 2014 للسماح بإنشاء صناديق استثمار خاصة بالقطاعات، ومنها الصناديق الموجهة للقطاع العقارى، إلا أنه خلال تلك الفترة لم يتم إنشاء سوى صندوقين فقط، أحدهما توقف عن العمل نتيجة معوقات تتعلق بمنظومة الضرائب.

وقالت سارة حسنى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة البركة كابيتال للاستثمارات المالية – الذراع الاستثمارية لبنك البركة مصر، إن تفعيل الصناديق العقارية فى السوق المصري سيحقق انتعاشة قوية على كافة القطاعات الاستثمارية، بالإضافة إلى أن تفعيلها سيكون أسرع من تدشين البورصة العقارية وستفى بنفس الغرض وهو تداول الأصول العقارية والاستثمار فيها عن طريق البورصة المصرية.

وأكدت أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولى أهمية كبرى لتفعيل دور الصناديق العقارية، وتسعى لدعمها على كافة الأصعدة، من خلال التعديلات المهمة التى أدخلتها طول السنوات الماضية والتعديلات الحالية محل النقاش على قواعد تأسيس الصناديق العقارية لتحفيز تأسيس تلك الصناديق فى مصر.

وأضافت أن الصناديق العقارية فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير سيولة دولارية عبر جذب مؤسسات دولية فى فرص استثمارية جديدة، وسيكون لها دور كبير فى تعزيز خطط التنمية العمرانية والاستثمار فى قطاع العقارات بدون الخوض فى تعقيدات الشراء والبيع والتسجيل، بالإضافة إلى التعامل مع الأصول العقارية المملوكة للدولة خاصة الأصول غير المستغلة منها، حتى تتضافر تلك الجهود مع الجهود التى يبذلها صندوق مصر السيادى لتعظيم أصول الدولة.

وقالت حسنى، إن المعالجة الضريبية للصناديق العقارية المفروضة على نقل ملكية العقار إلى أى جهة حتى وإن كانت صندوق استثمار تمثل تحديا أمام أصحاب الأصول لنقلها إلى صناديق الاستثمار لإدارتها وتعظيم العائد من تلك الأصول، موضحة أن تلك الجزئية تحتاج إلى تعديل حتى نرى طفرة كبيرة فى الصناديق الاستثمارية فى السوق المصري.

وأضافت أنها تمثل عائقا أمام رواج الصناديق العقارية على الرغم من التعديلات التشريعية القوية التى أقرها مجلس النواب، مؤكدة أن مشكلات الضرائب كانت أكبر عقبة تواجه انتشار هذه النوعية من الاستثمارات الداعمة للاقتصاد.

وتضمن التعديل التشريعى السارى منذ يوليو الماضى على المادة 50 من قانون الضرائب، والتى تنص صراحة على إعفاء ضريبى لأرباح صناديق الاستثمار العقارى المنشأة وفقا لقانون سوق المال فى حدود الغرض المخصص لها، وما تحصل عليه من إيرادات ثروة عقارية وتوزيعاتها والأرباح الرأسمالية وما تحصل عليه من عوائد، وفقا لثلاثة شروط، منها أن يستثمر الصندوق أمواله فى أسهم شركات عقارية أو عقارات مبنية بنسبة لا تقل عن 80%، وأيضا أن تكون 80% من إيرادات الصندوق من مقابل تأجير أصول عقارية أو توزيعات استثمار أو أرباح رأسمالية، وأخيرا ألا يمارس الصندوق نشاط التطوير العقارى.

وأشارت حسنى إلى أن الصناديق العقارية ستسمح بتداول الوثائق العقارية مما يخلق سيولة فورية لمستثمري العقارات بأنواعها المختلفة التجارية والإدارية فى العديد من القطاعات كالمنشآت الطبية واللوجستية، كما أنها فرصة قوية لدعم البورصة المصرية، وفى حال تم قيد تلك الوثائق فى السوق لقدرتها على جذب فئة جديدة من صغار المستثمرين المهتمين بالقطاع العقارى وليس لديهم القدرة على شراء وحدات عقارية كاملة، إذ يسمح نظام الصناديق العقارية للمستثمر بشراء وثيقة تمثل ملكية جزئية لعقار يتم إدارته من قبل متخصصين ويسمح لهم بالحصول على صافى العائد من الصندوق العقارى بشكل دورى مما يمثل نوعا جديدا من أنواع الصناديق الاستثمارية ذات الدخل الثابت.

وضربت مثالا بصناديق الاستثمار العقارى فى الإمارات والسعودية والتى قادت طفرة نمو قوية بعدما قامت الشركات والبنوك بنقل أصولها للصناديق الاستثمارية لإدارتها أو نقل حصص عينية منها مقابل وثائق فى الصناديق ما أدى إلى نمو قوى فى الصناديق الاستثمارية وأدائها وانعكس على العقارات، وخفض أيضًا من أعباء إدارة العقارات التى كانت تثقل كاهل مالكى الأصول.

وأشارت إلى أن الصناديق العقارية تتمتع بمزايا كثيرة منها تكوين محفظة ذات مخاطر منخفضة لكون الوثيقة مضمونة بعقارات متعددة – إن كان الصندوق مستثمر فى أكثر من أصل عقارى، بالإضافة إلى تخفيف أعباء إدارة العقار مع وجود عائد ثابت دائم من التوزيعات النقدية ومشاركة مساهمين مختلفين كبار وسرعة تسييل الوثائق مما يخلق سيولة نقدية سريعة للمستثمرين.

وأكدت أن تفعيل الصناديق العقارية سيؤدى إلى طفرة بالسوق العقارى الثانوى وبكل ما له صلة سواء شركات التأمين وشركات إدارة المبانى والأصول أو مؤسسات مالية ذات أصول عقارية حيث إنهم سيتخلوا عن كل تلك الأعباء بمجرد إنشاء صندوق وتعيين مدير متخصص للصندوق بالإضافة إلى إمكانية زيادة رأس المال عليها والاستثمار بمشاريع أخرى والتوسع فى شراء الأصول، وهو ما يخلق سيولة فى سوق العقارات الثانوى.

وقالت حسنى، إنه بالفعل سيوجد بعض الإجراءات التى ستنفذ كوضع حظر على التصرف فى الوثائق لفترة معينة، موضحة أن أغلب المؤسسات المالية من البنوك وشركات التأمين التى تساهم فى الصناديق العقارية لا تتخلى عادة عن تلك الوثائق لأن الوثيقة مصدر دخل ثابت وطويل الأجل كما حدث بالإمارات والسعودية عند إطلاق الصناديق العقارية بأسواق المال المحلية.

وأضافت أن إدارة الصناديق العقارية ليست بتلك السهولة ولها بعض المقاييس المختلفة والمتخصصة لتقييم أدائها عن مثيلاتها من الصناديق الاستثمارية الأخرى ومنها نسبة إشغال المبنى، وكيفية إدارته وتعظيم الدخل الإيجارى منه علماً بأن العديد من العقارات المصرية يمكن تأجيرها للشركات العالمية بالعملات الأجنبية، وتوفير مستأجر جديد قبل انتهاء عقد المستأجر السابق، والحفاظ على قيمة وكفاءة المنشآت والمبانى، وكل تلك الأمور تحتاج إلى خبرة مهنية قوية فى إدارة الصناديق العقارية لتحديد قوة وكفاءة مدير الصندوق العقارى وهو ما يختلف كلياً عن مدير استثمار الصناديق الاستثمارية، فهى تتطلب جهد من فريق عمل متخصص لتعظيم العائد المستهدف من تلك الصناديق.

ويرى طارق عبدالرحمن، الشريك التنفيذى لشركة كومباس كابيتال، أن ندرة الصناديق العقارية فى السوق المصرى بسبب ضريبة الصناديق بشكل أساسى، ولكن بعد حلها فى التشريعات الأخيرة من المتوقع أن نرى زخمًا فى تدشين الصناديق العقارية خاصة وأن مصر بحاجة إلى تلك النوعية من الصناديق.

وأضاف عبدالرحمن، أن الشركة تدرس تحويل هيكل ملكية“بنيان” المملوكة لها إلى صندوق عقارى، وطرحها فى البورصة خلال الفترة المقبلة، وأنها تستهدف الاستحواذ على 40 ألف متر مربع بنشاط إدارى خلال الفترة المقبلة، إلى جانب إدارتها أكثر من 150 ألف متر تابعة لـ”بنيان”.

وقال هاشم السيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لصندوق المصريين للاستثمار العقارى، إن صناديق الاستثمار العقارى هى إحدى الآليات الهامة لتوفير السيولة النقدية للمطورين وجذب المستثمر الأجنبى كما أنها تؤثر بشكل إيجابى على السوق العقارى.

وأضاف السيد، أن الصناديق تعد أحد الأدوات المالية الحديثة التى حققت العديد من النجاحات فى دول العالم، موضحًا أن أبرز أهداف صناديق الاستثمار العقارى فى مصر توفير فرص أمام المستثمرين المختلفين للاستثمار فى العقارات بسهولة لتحقيق أفضل العوائد المالية مع ضمان الاستثمار.

وأوضح أنه يجب توفير وحدات عقارية جيدة لتفعيل دور الصناديق العقارية وتشجيع المستثمرين على الاستثمار، إلى جانب تشجيع صناع السوق المتخصصين فى الصناديق العقارية من خلال تقديم التسهيلات والحوافز لهم من جانب الحكومة.

وأشار إلى أن مميزات الصناديق العقارية تقديم عائد مضمون بالإضافة إلى توزيعات نقدية ثابتة، مؤكدًا ضرورة الانتهاء من ملف تسجيل العقارات لأنها تعطل الكثير من الاستثمارات فى القطاع العقارى.

ويرى مصطفى السقا، الشريك ورئيس قطاع أسواق المال بمكتب كلايد آند كو للاستشارات القانونية، أن التعديلات الضريبية الأخيرة التى تمت على الإطار القانونى لصناديق الاستثمار العقارى إيجابية للغاية، ولكن هناك حاجة لإعادة النظر فى ضريبة التصرفات العقارية المفروضة على المستثمر الذى يقرر نقل عقارات“مقدم الحصة العينية” إلى الصندوق العقارى.

وأضاف السقا، أن إعادة تقييم الأصول من قبل الخبراء العقاريين بالتزامن مع الارتفاعات الكبيرة التى شهدتها الوحدات العقارية سيجعل الوحدات خاضعة لضريبة العقارات، مما يسبب عزوف المستثمر عن إعادة التقييم ونقل الحصة العينية إلى الصندوق.