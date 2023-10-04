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سفارتنا لدى تايلند مواطنونا بخير بعد حادث إطلاق النار في أحد المجمعات التجارية في بانكوك

10/4/2023 1:49:15 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت سفارتنا لدى مملكة تايلند أنها تابعت حادث إطلاق النار في أحد المجمعات التجارية في العاصمة بانكوك والذي راح ضحيته عدد من الأشخاص.
وأفادت بسلامة المواطنين الكويتيين المتواجدين في مدينة بانكوك، وذلك إثر الاتصالات التي قامت بها مع الجهات الرسمية والسلطات المحلية.
كما دعت السفارة المواطنين المتواجدين في مدينة بانكوك لتوخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات الرسمية المختصة والتواصل مع السفارة في حال الاستفسار أو طلب المساعدة عبر رقم الطوارئ: 006691890998.

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