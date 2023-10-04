سفارتنا لدى تايلند مواطنونا بخير بعد حادث إطلاق النار في أحد المجمعات التجارية في بانكوك

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت سفارتنا لدى مملكة تايلند أنها تابعت حادث إطلاق النار في أحد المجمعات التجارية في العاصمة بانكوك والذي راح ضحيته عدد من الأشخاص.
وأفادت بسلامة المواطنين الكويتيين المتواجدين في مدينة بانكوك، وذلك إثر الاتصالات التي قامت بها مع الجهات الرسمية والسلطات المحلية.
كما دعت السفارة المواطنين المتواجدين في مدينة بانكوك لتوخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات الرسمية المختصة والتواصل مع السفارة في حال الاستفسار أو طلب المساعدة عبر رقم الطوارئ: 006691890998.
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