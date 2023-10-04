تأجيل قرعة الدفعة الـ 12 من N3 في جنوب سعد العبدالله

تأجيل قرعة الدفعة الـ 12 من N3 في جنوب سعد العبدالله
التاريخ
10/4/2023 1:49:15 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن تأجيل قرعة الدفعة الثانية عشرة للضاحية N3 في مشروع جنوب سعد العبدالله المزمعة اقامتها اليوم الاربعاء 4 أكتوبر، وذلك حتى استكمال بطاقات القرعة على ان يتم تحديد موعد اجراء القرعة في وقت لاحق.
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