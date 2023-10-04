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تأجيل قرعة الدفعة الـ 12 من N3 في جنوب سعد العبدالله

10/4/2023 1:49:15 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن تأجيل قرعة الدفعة الثانية عشرة للضاحية N3 في مشروع جنوب سعد العبدالله المزمعة اقامتها اليوم الاربعاء 4 أكتوبر، وذلك حتى استكمال بطاقات القرعة على ان يتم تحديد موعد اجراء القرعة في وقت لاحق.

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