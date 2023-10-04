البابطين الثقافية تنظم المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل في مصر يناير المقبل

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت مؤسسة «عبدالعزيز سعود البابطين» الثقافية عن تنظيم «المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل»، وذلك في جمهورية مصر العربية تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي خلال شهر يناير المقبل.
وذكرت المؤسسة، في بيان صحافي، أن المؤتمر سيشهد حضور نخبة من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء البرلمانات والوزراء وبمشاركة عدد كبير من السياسيين والمفكرين والمثقفين والإعلاميين من مختلف دول العالم.
وأوضح البيان أنه من المتوقع أن يشهد المنتدى جلسات حوارية على مستوى القادة وجلسات بحثية على مستوى الأكاديميين في إطار المحور الرئيس للمنتدى حول قضية التنمية والسلام العادل.
وأضافت أن المؤسسة أعدت عددا من المقررات بالتعاون مع متخصصين في هذا المجال، وهو المشروع الذي تقدمت به المؤسسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق وحظي بموافقتها.
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