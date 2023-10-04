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البابطين الثقافية تنظم المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل في مصر يناير المقبل

10/4/2023 1:49:15 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت مؤسسة «عبدالعزيز سعود البابطين» الثقافية عن تنظيم «المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل»، وذلك في جمهورية مصر العربية تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي خلال شهر يناير المقبل.
وذكرت المؤسسة، في بيان صحافي، أن المؤتمر سيشهد حضور نخبة من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء البرلمانات والوزراء وبمشاركة عدد كبير من السياسيين والمفكرين والمثقفين والإعلاميين من مختلف دول العالم.
وأوضح البيان أنه من المتوقع أن يشهد المنتدى جلسات حوارية على مستوى القادة وجلسات بحثية على مستوى الأكاديميين في إطار المحور الرئيس للمنتدى حول قضية التنمية والسلام العادل.
وأضافت أن المؤسسة أعدت عددا من المقررات بالتعاون مع متخصصين في هذا المجال، وهو المشروع الذي تقدمت به المؤسسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق وحظي بموافقتها.

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