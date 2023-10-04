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8 فنانين قدموا 19 عملا متميزا في معرض شيرمانز كلوب

10/4/2023 1:49:14 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظم نادي «شيرمانز كلوب الكويت» CCK المعرض السنوي الأول للفنون التشكيلية في برج كيبكو بمشاركة 8 فنانين كويتيين يعرضون أعمالهم المميزة بطابع من الخصوصية، وهم: بدر المطوع، عبدالعزيز العوضي، عبدالوهاب الحمد، إبراهيم العطية، جاسم النصرالله، بدر المنصور، مها المنصور، وشيماء أشكناني.
وقدم الفنانون خلال المعرض 19 عملا فنيا من اللوحات والمنحوتات المميزة، وذلك بحضور ضيوف بارزين ومتميزين بالإضافة إلى أعضاء «شيرمانز كلوب الكويت».
يذكر انه منذ عام 2004، يعمل «شيرمانز كلوب» كناد اجتماعي يهتم بالعلاقات العامة والتجارية بطابع خاص وحصري مرموق، ويقدم للأشخاص ذوي التفكير المماثل مساحة للالتقاء معا للاستمتاع بالمصالح المشتركة وإنشاء اتصالات تدوم مدى الحياة.
وتشمل هذه الاهتمامات الفن والموسيقى والكتب والاستثمارات وسوق الأوراق المالية، من بين العديد من الاهتمامات الأخرى التي تجعل المحادثات مثيرة للاهتمام. ويتمتع أعضاء النادي بدءا من الرؤساء التنفيذيين والمستويات العليا في مجال الأعمال المالية والسياسة إلى الصناعات والخلفيات الأخرى برؤية حصرية للمتعة بعيدا عن المكتب والروتين اليومي.

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