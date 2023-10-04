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الكليب لـ الأنباء أدعو للمشاركة في انتخابات جمعية ضاحية عبدالله السالم من أجل التطوير

10/4/2023 1:49:14 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) آلاء خليفة
أكدت المرشحة لجمعية ضاحية عبدالله السالم مشاعل الكليب، أهمية دور المرأة الكويتية منذ قديم الأزل ومنذ بداية نشأة الكويت.
وأوضحت الكليب في تصريح خاص لـ «الأنباء»، ان نساء الكويت يسرن على خطى جداتهن وامهاتهن، موضحة ان المرأة الكويتية مؤسسة للعمل التعاوني بالفطرة منذ الماضي وحتى يومنا هذا، مؤكدة ان المرأة الكويتية سيكون لها دور قوي ومؤثر في العمل التعاوني وستبدع في هذا المجال بأفكارها المبتكرة والمبدعة.
ودعت الكليب جميع الناخبين والناخبات رجالا ونساء للمشاركة في عملية التصويت لانتخابات مجلس ادارة جمعية ضاحية عبدالله السالم والمزمع عقدها يوم الاثنين 9 الجاري في مدرسة معن بن زائدة من الساعة 5 الى 9 مساء مشددة على اهمية اعطاء الفرصة للعناصر النسائي في مجالس ادارات الجمعيات التعاونية والاستفادة من طاقاتها وخبراتها ومهاراتها المختلفة لاسيما وان المرأة الكويتية اثبتت كفاءتها في جميع المجالات التي خاضتها في المجتمع لافتة الى ان وجود المرأة في مجلس ادارة الجمعيات سيسهم في تحسين الخدمات التي يحتاجها سكان المنطقة.
وكشفت الكليب انها تخوض الانتخابات تحت شعار«تعاون وعطاء» مؤكدة على اهمية تعاون الجميع من اجل تحسين الخدمات في المجتمع في مختلف النواحي الصحية والتعليمية والبنية التحتية لاسيما وان الموارد المالية متوافرة في الكويت.

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