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47 قاضيا أدوا اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء

10/4/2023 1:49:14 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
أدى 47 قاضيا اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار د. عادل ماجد بورسلي، وبحضور رئيس المحكمة الكلية المستشار عبد اللطيف ثنيان الثنيان، وذلك صباح امس بمقر المجلس الأعلى للقضاء.
ويذكر أن هؤلاء القضاة قد تم نقلهم من النيابة العامة للعمل بالقضاء بموجب المرسومين رقمي (179، 180) لسنة 2023 والصادرين بتاريخ 10/9/2023، وهم التالية أسماؤهم:
1 - يوسف طلال يوسف آل بن علي
2 - عبدالرحمن بدر عبدالرحمن زيد المنيفي
3 - طلال سمير أحمد عبدالعزيز الفليج
4 - إبراهيم عبدالناصر علي إبراهيم خريبط
5 - عبدالله بدر غصاب محمد الزمانان
6 - مشاري فلاح عبدالله المشاري الكليب
7 - أحمد ناصر أحمد العجيري
8 - خالد عبدالله خالد الوزان
9 - خالد وليد عبدالمحسن الرويح
10 - عبدالعزيز عيسى محمد المطيري
11 - عبدالعزيز سعد صالح الصقعبي
12 - مبارك جمال مبارك العنيزي
13 - حسن محمحد أحمد الرامزي
14 - شملان علي باتل الماطر الرشيدي
15 - مبارك مفلح مطلق سيف العازمي
16 - خالد أحمد إدريس الزامل
17 - ناصر جابر عبدالله الفهد
18 - عبدالعزيز بدر عبدالعزيز الجريوي
19 - غازي خالد سليمان بورسلي
20 - عبدالعزيز عادل أحمد الدوسري
21 - أحمد بدر ناصر الحوطي
22 - أنس أنور إبراهيم العنجري
23 - راشد محسن محمد العجمي
24 - أحمد سليمان محمد الصلال
25 - عبداللطيف وائل عبداللطيف الرويشد
26 - محمد فهد ناصر العجمي
27 - عبدالعزيز طارق سعيد بن سلامة
28 - عبدالله أحمد عبدالله الحربي
29 - عبدالرحمن سلطان ماجد بوجروه
30 - حمود محمد حمود العتيبي
31 - راشد خالد حسين الفيلكاوي
32 - صالح ناصر عبدالله الهاجري
33 - خالد بدر راشد الصنيدح
34 - حمد ناصر ابراهيم التوره
35 - عبدالرحمن محمد قويعان المطيري
36 - فيصل سالم عوض خضير
37 - عبدالله حامد عبدالعزيز الحميميدي
38 - أحمد جاسم عبداللطيف حماده
39 - محمد نايف محمد المطيرات
40 - سامي وليد عبدالله بوشهري
41 - محمود فؤاد محمود الربيعة
42 - خالد خليل ابراهيم العتيبي
43 - عبدالرحمن سعود عبدالعزيز الهويدي
44 - عثمان حسن عثمان القعود
45 - حمد إبداح حمد العجمي
46 - محمد احمد سيد الرفاعي
47 - غازي فيصل غازي المطيري

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