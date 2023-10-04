ورشة للحجاج وأصحاب حملات الحج اليوم وغدا

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
أعلنت ادارة الحج والعمرة بوزارة الاوقاف تنظيم ورشة عمل لشرح نظام التسجيل المركزي والإجابة عن تساؤلات الجمهور واستفساراتهم اليوم
وغدا 4 و5 الجاري من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 1 ظهرا بمسرح الوزارة بمنطقة الرقعي.
وأوضحت الوزارة ان ورشة العمل مفتوحة للجمهور من الحجاج وأصحاب حملات الحج الكويتية.
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