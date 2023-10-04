Wednesday, 04 October 2023 10:29 GMT

ورشة للحجاج وأصحاب حملات الحج اليوم وغدا

10/4/2023 1:49:13 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
أعلنت ادارة الحج والعمرة بوزارة الاوقاف تنظيم ورشة عمل لشرح نظام التسجيل المركزي والإجابة عن تساؤلات الجمهور واستفساراتهم اليوم
وغدا 4 و5 الجاري من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 1 ظهرا بمسرح الوزارة بمنطقة الرقعي.
وأوضحت الوزارة ان ورشة العمل مفتوحة للجمهور من الحجاج وأصحاب حملات الحج الكويتية.

MENAFN04102023000130011022ID1107184676

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث