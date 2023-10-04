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القوى العاملة استقبال طلبات صرف العلاوة الاجتماعية والأولاد لأصحاب الأعمال الحرة متناهية الصغر 8 الجاري

10/4/2023 1:49:13 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلنت الهيئة العامة للقوى العامة عن بدء استقبال طلبات صرف العلاوة الاجتماعية و«الأولاد» لأصحاب الأعمال الحرة متناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة اعتبارا من يوم الأحد 8 أكتوبر إعمالا لأحكام قرار مجلس الوزراء 1037 لسنة 2023 الصادر بإضافة بند جديد إلى المادة 1 من قرار مجلس الوزراء 391 لسنة 2001 بشأن صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية. وتضمنت شروط التقديم لدعم العمالة ما يلي:
٭ الحصول على رخصة للأنشطة متناهية الصغر أو الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة (وزارة التجارة).
٭ التسجيل في التأمينات بالباب الخامس (صاحب عمل).
أما خطوات التقديم، فشملت:
٭ فتح ملف بإدارة عمل الفروانية.
٭ إصدار إشعار تسجيل عمالة وطنية إلكترونيا عبر خدمة «أسهل» أو تطبيق «سهل أعمال».
٭ التقديم لطلب صرف دعم العمالة من خلال الدخول كشركة في نظام دعم العمالة في الموقع الإلكتروني للهيئة.

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