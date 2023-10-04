الأشغال صيانة أجهزة مركز الفحوصات بـ 879 ألف دينار

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن وزارة الأشغال العامة أبرمت عقد مناقصة صيانة وإصلاح أجهزة ومعدات وآليات المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث مع إحدى الشركات التي تمت ترسية المناقصة على عطائها، وتضمنت بنود العقد التزام الشركة بصيانة الأجهزة والآلات والمعدات بالمركز الحكومي للفحوصات مقابل 879 ألف دينار تقريبا، ومدة بنود العقد 1095 يوما تبدأ بتاريخ بمباشرة الأعمال.
وأضافت المصادر أن أعمال المناقصة تشمل الصيانة الدورية والوقائية لجميع أجهزة ومعدات وآليات المركز سواء الثابتة أو المتحركة منها وسواء كانت داخل المركز أو خارجه بالمواقع المختلفة ضمن حدود الكويت.
وأشارت إلى أن المتعهد يقوم بأعمال المعايرة الدورية للأجهزة والمعدات الواردة في جدول الكميات والقيام بأعمال الإصلاحات الطارئة والتحديث للأجهزة.
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