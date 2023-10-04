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الأشغال صيانة أجهزة مركز الفحوصات بـ 879 ألف دينار

10/4/2023 1:49:13 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن وزارة الأشغال العامة أبرمت عقد مناقصة صيانة وإصلاح أجهزة ومعدات وآليات المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث مع إحدى الشركات التي تمت ترسية المناقصة على عطائها، وتضمنت بنود العقد التزام الشركة بصيانة الأجهزة والآلات والمعدات بالمركز الحكومي للفحوصات مقابل 879 ألف دينار تقريبا، ومدة بنود العقد 1095 يوما تبدأ بتاريخ بمباشرة الأعمال.
وأضافت المصادر أن أعمال المناقصة تشمل الصيانة الدورية والوقائية لجميع أجهزة ومعدات وآليات المركز سواء الثابتة أو المتحركة منها وسواء كانت داخل المركز أو خارجه بالمواقع المختلفة ضمن حدود الكويت.
وأشارت إلى أن المتعهد يقوم بأعمال المعايرة الدورية للأجهزة والمعدات الواردة في جدول الكميات والقيام بأعمال الإصلاحات الطارئة والتحديث للأجهزة.

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