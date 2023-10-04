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ورحلت أم الخير عمتي مريم بقلم بشار جاسم

10/4/2023 1:49:13 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) رحلت عمتي الغالية مريم عن الدنيا ولن ترحل عن بالي وعقلي وقلبي، عميمة (كما نسميها بالعائلة) رحلت جسدا وبقيت أمنا وأم الخير أم عيسى.
كانت دائما تحثنا على الصلاة والصيام والصدقة وفعل الخير وحتى أبسط الخلافات العائلية هي التي كانت تحلها وبيدها الحل... هي أمي وعمتي وحبيبتي، هي مريم أم عيسى وموسى وجمال وعبداللطيف وبدر ووائل ولولوة وناصر وأمنا جميعا ... رحمة الله عليك يا طاهرة وأم الخير.. وفعلا هي أم الخير حتى جدران منزلنا بمنطقة الرميثية تنطق بخيرها وكرمها... عظم الله أجري فيج ياعميمة مريم، كما اقولها دائما (عميمة)، وتبقين في قلبي دائما يا حبيبة أبوي جاسم، الله يرحمه، وحبيبتنا أنا وإخواني.
اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وأدخلها الجنة، وأعذها من عذاب القبر، ومن عذاب النار.

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