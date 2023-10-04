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نفط الكويت تشارك في إكسبو الدوحة 2023

10/4/2023 1:49:12 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تشارك شركة نفط الكويت في معرض «إكسبو الدوحة 2023» الذي انطلق امس الاول، ويعتبر من أبرز المعارض الدولية في مجال البستنة، والأضخم الذي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقد افتتح صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة فعاليات المعرض الذي يستمر على مدى الأشهر الستة المقبلة، بحضور دولي بارز، ومشاركة عدد من الرؤساء وكبار المسؤولين من دول العالم.
وقد زار جناح الكويت صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يرافقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة، حيث كان باستقبالهم ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله. كما شهد افتتاح الفعالية حضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك، والرئيس التنفيذي للشركة أحمد العيدان، والمدير العام بالوكالة للهيئة العامة للبيئة م. سميرة الكندري. وترأس وفد شركة نفط الكويت في المعرض الرئيس التنفيذي للشركة أحمد العيدان يرافقه مدير مجموعة العلاقات العامة والإعلام محمد البصري وعدد من العاملين في الشركة.
وفي هذا الحدث المهم الذي يقام تحت عنوان «صحراء خضراء... بيئة أفضل»، تعرض شركة نفط الكويت ضمن «جناح الكويت» (Kuwait Pavilion) جهودها في مجال تأهيل البيئة والطبيعة في الكويت، حيث تعمل الشركة بجد للمساهمة في حماية البيئة والمحافظة على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية في الكويت.
وتتضمن مشاركة نفط الكويت عرض أفلام وثائقية من إنتاجها تظهر حرص شركة نفط الكويت على تأهيل المناطق التابعة لها، من خلال إعادة تأهيل التربة الملوثة ابان الغزو العراقي الغاشم، ومن ثم زراعة الأشجار وتعزيز التنوع البيولوجي، حيث تعتبر هذه الجهود جزءا من التزام الشركة الراسخ تجاه المسؤولية المجتمعية، وخاصة في مجال البيئة والاستدامة.كما تعرض نفط الكويت في مشاركتها أفضل الممارسات البيئية في عملياتها، من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل تأثيرها البيئي، بالإضافة إلى تنمية الطاقة المتجددة وتشجيع استخدامها في قطاع الطاقة. وتأتي هذه المشاركة في «إكسبو الدوحة» فرصة لتبادل الخبرات والتجارب، ومن ضمن الجهود العديدة التي تقوم بها الشركة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وكذلك للمساهمة في تحقيق رؤية «كويت 2035».

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