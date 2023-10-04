سميرة الكندري جناح الكويت في معرض إكسبو الدوحة 2023 للبستنة يسلط الضوء على جهود البلاد في التنمية المستدامة



هدفنا الاطلاع على تجارب الدول في مكافحة التصحر وجهود الجهات المهتمة بالبيئة والزراعة والاستفادة من خبراتها وأحدث تكنولوجيا بهذا المجال بما يساعد في الوصول للاستدامة المنشودة

من شروط مشاركة الأجنحة في إكسبو الدوحة أن تكون 80% من مساحاتها خضراء جناحنا يقع بالمنطقة الدولية داخل حديقة البدع وفكرته استمدت من الواحات في الكويت



أكدت المدير العام لهيئة البيئة بالوكالة والمفوض العام لجناح الكويت في معرض إكسبو الدوحة 2023 للبستنة م. سميرة الكندري أمس الثلاثاء أن جناح الكويت المشارك بالمعرض يسلط الضوء على جهود البلاد في التنمية المستدامة.

وقالت الكندري في تصريح لـ«كونا» إن الجناح الكويتي يقع في المنطقة الدولية داخل حديقة البدع التي تستضيف المعرض، مشيرة إلى ان فكرة الجناح استمدت من الواحات في الكويت.

وأضافت أن الجناح الكويتي يحتوي على متحف تفاعلي يعرض فيه من خلال الشاشات جميع النباتات الكويتية مع شروحات عنها.

وذكرت الكندري أن من شروط مشاركة الأجنحة في إكسبو الدوحة للبستنة أن تكون 80% من مساحاتها خضراء.

وأوضحت أن مشاركة الكويت تهدف الى الاطلاع على تجارب الدول في مكافحة التصحر وجهود الجهات المهتمة بالبيئة والزراعة والاستفادة من خبراتها والاطلاع على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال مما يساعد في معالجة مشكلة التصحر والوصول إلى الاستدامة المنشودة.

وأكدت حرص الكويت على المشاركة في هذا المعرض لأهمية الموضوع المطروح من قبل اللجنة المنظمة، خاصة انه يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط ولمدة 179 يوما وهو أول معرض من نوعه للبستنة يرمي إلى التخفيف من حدة التصحر وآثاره.

يذكر أن معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة انطلق أمس الأول تحت شعار «صحراء خضراء بيئة أفضل» ويستمر حتى 28 مارس 2024 بالعاصمة القطرية الدوحة تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة.

((نفط الكويت)) تشارك في ((إكسبو الدوحة 2023))