المزين لـ الأنباء 6000 مواطن سجلوا للحج حتى الآن

التسجيل مستمر حتى 10 نوفمبر المقبل والمقيم وله صلة قرابة بمواطن من حقه التسجيل في المجموعة



أسامة أبو السعود

أعلن مدير ادارة الحج والعمرة بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية سطام المزين ان عدد الذين قاموا بالتسجيل لأداء فريضة الحج هذا العام بلغ 6000 مواطن ومواطنة ممن تنطبق عليهم الشروط التي وضعتها اللجنة العليا للحج. وأكد المزين في تصريحات لـ «الأنباء» ان التسجيل مستمر حتى 10 نوفمبر المقبل، مشددا على ان العبرة بتسجيل الأكبر سنا في المجموعة حتى لو سجل آخر يوم، لافتا في الوقت ذاته إلى أن النساء هن الأكثر تسجيلا في الحج.

وأشار المزين إلى أن حصة الكويت هذا العام تبلغ 8000 حاجا من الكويت عبر 63 حملة مرشحة لاستقبال الحجاج.

وأوضح المزين ان الحملات التي تتعدى الـ 50 حاجا مسجلا لديها سيسمح لها بتنظيم الحج هذا العام، اما الحملات التي يقل عدد الحجاج المسجلين لديها عن 50 حاجا فلن يسمح لها بتسيير الحج هذا العام.

وفيما يخص تسجيل المقيمين بصورة غير قانونية، أكد المزين ان التسجيل مستمر لهم حتى إغلاق باب التسجيل وفق الضوابط التي وضعتها اللجنة العليا للحج وبانتظار موافقة السلطات السعودية.

وفيما يخص تسجيل المقيمين على ارض الكويت، أوضح المزين ان المقيم الذي له صلة قرابة بمواطن او مواطنة سواء زوج او زوجة او ابن او بنت او اخ او اخت... يقوم بالتسجيل ـ حسب شروط اللجنة ـ بحيث يكون هناك مقيم واحد فقط في كل طلب.

وأخيرا وعن معرض الحج هذا العام، أوضح المزين أنه سيقام في الفترة من 11 ـ 15 شهر نوفمبر المقبل بأرض المعارض وسيتيح الفرصة لجميع الراغبين في اداء مناسك الحج بالتعرف على الخدمات المقدمة من الحملات وايضا الرد على أي استفسارات خاصة بالحج من قبل ادارة الحج والعمرة.