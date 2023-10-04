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الخارجية تعقد الجولة الرابعة من المشاورات الكويتية ـ التشيكية

10/4/2023 1:49:10 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقدت في وزارة الخارجية الجولة الرابعة من المشاورات السياسية بين الكويت وجمهورية التشيك الصديقة، إذ ترأس الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد وعن الجانب التشيكي سكرتير الدولة في وزارة الخارجية التشيكية رادك رويش.
وذكرت «الخارجية»، في بيان لها، أن المشاورات بحثت المواضيع المطروحة على جدول الأعمال والعلاقات الثنائية وسبل توطيدها في جميع المجالات، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
وبينت أن المشاورات بين البلدين الصديقين اتسمت بتقارب وجهات النظر مع التشديد على أهمية مواصلة العمل من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين.
وحضر عن الجانب الكويتي مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي وسفيرنا لدى جمهورية التشيك راشد الهاجري ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير الوزير المفوض عبدالله العبيدي وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية.
كما حضر عن الجانب التشيكي سفير جمهورية التشيك لدى الكويت جيروسلاف سيرو ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية التشيكية بيتر هلاديك وعدد من المسؤولين.

MENAFN04102023000130011022ID1107184669

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