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اليوسف لـ الأنباء تعديل وتحديث نسب العمالة الوطنية بالقطاع الخاص قيد الدراسة

10/4/2023 1:49:10 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشفت نائب المدير العام لتنمية العمالة الوطنية في الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف نجاة اليوسف عن أن الهيئة ستقوم بمشروع جار دراسته لتعديل وتحديث نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، مؤكدة انه ما زال في طور الإعداد والدراسة.
وقالت اليوسف في تصريح لـ «الأنباء» إن الهيئة تدرس كل المقترحات والرؤى المقدمة من أصحاب الشأن المعنيين بتنظيم سوق العمل والخاصة بالنسب والرسوم المقترحة وتكويت الوظائف، وبعد الانتهاء من الدراسة والمناقشة ستعد الهيئة المقترح وترفعه للوزير المعني ليرفعه الى مجلس الوزراء للموافقة والاعتماد.
وأكدت ان نظام تكويت الوظائف مفتوح بالهيئة سواء في الجمعيات التعاونية او الشركات والبنوك والمؤسسات الكبرى، موضحة ان «القوى العاملة»، ممثلة في قطاع تنمية العمالة الوطنية - إدارة الإرشاد الوظيفي، تجري من خلال أكاديميين متخصصين مقابلات شخصية مع الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص او التعاوني او النفطي، الى جانب تنظيمها لأنشطة إرشادية للراغبين في العمل بالقطاع الخاص.

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