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المحاسبة إبداء الرأي في 1793 موضوعا بقيمة 2 530 مليار دينار تقريبا

10/4/2023 1:49:07 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت مدقق مشارك في إدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية والصحية بديوان المحاسبة مروة الرشيدي أن الرقابة المسبقة مارست اختصاصاتها وفقا لقانون إنشاء الديوان 30 لسنة 1964، حيث قام الديوان ببحث ودراسة وإبداء الرأي في 1793 موضوعا بقيمة ما يقارب 2.530 مليار دينار خلال الفترة من 1/4 ولغاية 30/9/2023، منها 93 موضوعا يخص تعاقدات إيرادية ومزايدات بلغت قيمتها ما يقارب 51 مليون دينار، حيث مثلت الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية ما نسبته 85% من إجمالي الموضوعات خلال الفترة وبقيمة تقارب 2.371 مليار دينار، فيما مثلت نسبة الموضوعات المعروضة من قبل الجهات ذات الميزانيات الملحقة 10% من الموضوعات المعروضة خلال الفترة وبقيمة تقارب 89 مليونا، بينما الجهات المستقلة فكانت نسبتها 5% بقيمة 68 مليونا. وأشارت الرشيدي إلى أن التصنيف الوظيفي للشؤون الصحية والمتمثلة في موضوعات وزارة الصحة الأعلى من حيث عدد المواضيع والتي بلغت 762 وبقيمة تقارب 770 مليون دينار وتلاه التصنيف الوظيفي للشؤون الاقتصادية والمتمثلة بعدة جهات لـ 347 موضوعا بقيمة تقارب 1.190 مليار دينار، وكانت أعلى هذه الجهات هي وزارة الكهرباء بـ 177 موضوعا وبقيمة 1.024 مليار، ومن ثم التصنيف الوظيفي لشؤون الأجهزة التنفيذية والتشريعية وشؤون المالية العامة والشؤون الخارجية وهي متمثلة بعدة جهات بـ 172 موضوعا وبقيمة 139 مليون دينار خلال الفترة من 1/4/2022 ولغاية 30/9/2023.
وأوضحت أنه تم إصدار 1013 موضوعا ما بين موافقة أو موافقة مشروطة أو تجديد موافقة بقيمة تقارب 1.548 مليار دينار وتم رد الأوراق لـ 595 موضوعا بقيمة تقارب 486 مليون دينار، وكان من أبرز الأسباب لرد أوراق تلك الموضوعات هو عدم الالتزام بتعميم ديوان المحاسبة 6 لسنة 2018 بشأن الضوابط والقواعد الواجب على الجهات اتباعها عند العرض على الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة، كما أصدر الديوان رأيه بعدم الموافقة لـ 47 موضوعا بقيمة 409 ملايين.
ولفتت إلى إصدار 20 موضوعا مخالفة لأحكام المادتين 13 و14 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة وبقيمة تقارب 5.7 ملايين، وقد كانت الوفورات المحققة للفترة من 1/4/2023 حتى 30/9/2023 تقارب 7 ملايين.

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