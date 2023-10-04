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اجتماع عربي يناقش سبل تفعيل مبدأ تراكم المنشأ بمشاركة الكويت

10/4/2023 1:49:06 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بدأت بمقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الـ 12 للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية بمشاركة وفود من 18 دولة عربية أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من بينها الكويت.
وقال مدير إدارة التكامل الاقتصادي في الجامعة العربية بهجت أبوالنصر في تصريح صحافي ان الاجتماع يناقش خلال ثلاثة أيام «السبل الممكنة لتفعيل مبدأ تراكم المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى» من واقع ملاحظات ومرئيات الدول العربية الأعضاء.
واضاف أبوالنصر ان الاجتماع سيعرض نتائج ورشة العمل المشتركة التي عقدت بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الغرف العربية وبمشاركة ممثلي الغرفة القطرية بالدول العربية وممثلي القطاع الخاص وبعض أعضاء اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية.
وأشار إلى ان ورشة العمل تهدف إلى نشر الوعي بين ممثلي القطاع الخاص بأهمية تطبيق مبدأ تراكم المنشأ والاستفادة من المميزات التفضيلية في حال تطبيقه في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأوضح انه سيتم استكمال مراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية للسلع العربية بناء على ملاحظات ومرئيات الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة والذي يعد بندا دائما على جدول أعمال اجتماعات اللجنة لحين الانتهاء من مراجعة الأحكام بشكل نهائي.
وذكر أبوالنصر انه تم الانتهاء من مراجعة ما يقارب 90% من الأحكام العامة وستتم مناقشة البنود المتبقية تمهيدا لرفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتمادها.

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