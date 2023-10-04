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صربيا توقف المشتبه بتزعمه مجموعة مسلحة قتلت شرطيا في كوسوفو

10/4/2023 1:49:06 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الداخلية الصربية توقيف ميلان رادويتشيتش المشتبه بتزعمه مجموعة مسلحة قتلت الشهر الماضي شرطيا ألبانيا في كوسوفو، في حادث كان الأخطر منذ أعوام وأثار مخاوف من تصعيد عسكري.
وقالت وزارة الداخلية في بيان أنه تم وضعه قيد الحبس الاحتياطي 48 ساعة وتسليمه الى النيابة العامة في بلغراد، مؤكدة تنفيذ عمليات دهم وتفتيش شقته وعقارات أخرى عائدة له.
ولم تقدم الشرطة تفاصيل إضافية بشأن مكان إلقاء القبض عليه أو المداهمات.
ورادويتشيتش هو رجل أعمال وممثل سياسي سابق لصرب كوسوفو. وقدم الأسبوع الماضي استقالته من منصب نائب رئيس «القائمة الصربية»، وهي التشكيل السياسي الأساسي لصرب كوسوفو.
وخضع رادويتشيتش للاستجواب لدى الشرطة الصربية مرة أولى السبت الماضي، وذلك بعد أيام من تأكيد الرئيس ألكسندر فوتشيتش أنه موجود في «وسط صربيا» ويمكن للسلطات الاستماع إليه.
ولقي أحد عناصر شرطة كوسوفو مصرعه في كمين نفذته مجموعة من الصرب في 24 سبتمبر الفائت، أعقبه إطلاق نار بين الشرطة والمجموعة المسلحة أودى بحياة ثلاثة من المسلحين الذين لجأوا إلى دير أرثوذكسي في قرية بانجسكا في شمال كوسوفو قرب الحدود مع صربيا.
وعقب ذلك، أعلنت واشنطن رصد «انتشار صربي عسكري كبير على طول الحدود مع كوسوفو»، داعية الى «سحب» هذه القوات. وأكدت بلغراد لاحقا أن انتشار قواتها في المناطق الحدودية مع كوسوفو عاد الى «الوضع الطبيعي».

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