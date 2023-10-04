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تايلند اعتقال مهاجم أوقع قتلى وجرحى بإطلاق النار في مركز للتسوق

10/4/2023 1:49:05 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قتل وأصيب عدة أشخاص في إطلاق نار بمركز تسوق في العاصمة التايلندية بانكوك، بينما تم توقيف المهاجم.
وأظهر عدد من مقاطع الفيديو المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا يهرعون إلى خارج مركز سيام باراجون التجاري في العاصمة الذي يعد مقصدا أساسيا للسياح والسكان المحليين.
وأعلن رئيس الوزراء سريتا تافيسين للصحافيين أنه تم اعتقال مطلق النار والسيطرة على الوضع، مشيرا إلى أن الشرطة قامت بتفريغ المكان.
وشوهدت عشرات من سيارات الشرطة وعدد من سيارات الإسعاف أمام أحد المداخل الرئيسية للمركز التجاري بعد وقوع إطلاق النار.
جاء ذلك قبل أيام من الذكرى السنوية الأولى لأحد أكثر الأيام دموية في تاريخ تايلند الحديث، عندما أقدم رجل شرطة سابق مسلح بسكين ومسدس بمهاجمة حضانة، وقتل 24 طفلا و12 بالغا.

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