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أرمينيا تصادق على نظام المحكمة الجنائية الدولية وروسيا قرار خاطئ

10/4/2023 1:49:05 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) دان الكرملين أمس قرار البرلمان الأرميني «الخاطئ» بالمصادقة على الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية، محذرا من أنه قد يضر بعلاقات البلدين نظرا لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة بحق الرئيس فلاديمير بوتين على خلفية حرب أوكرانيا.
الى ذلك، شددت موسكو على عدم وجود بديل ليريفان عن التحالف الأمني الإقليمي الذي تقوده روسيا، وذلك في ظل توتر العلاقات بين الحليفين التقليديين خلال الأشهر الماضية، لاسيما على خلفية أزمة ناغورني قره باغ.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف «لا نعتقد أن مصادقة أرمينيا على نظام روما الأساسي هو أمر صائب من حيث العلاقات الثنائية. ما زلنا نعتقد أن هذا القرار خاطئ».
وكرر بيسكوف في تصريحاته للصحافيين، انتقاد هذه المذكرة. وأوضح «نعتبر أن قرار المحكمة الجنائية الدولية فيما خص الرئيس بوتين غير قانوني، لاغ وباطل».
وقال بيسكوف «أعتقد أن الغالبية في أرمينيا يدركون أنه لا بديل على الإطلاق لأدوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي»، في إشارة الى تحالف تقوده موسكو ويضم عددا من الجمهوريات السوفييتية السابقة. وأضاف «ليس لدى الطرف الأرميني ما هو أفضل من هذه الآليات، نحن على ثقة بذلك».
جاء ذلك بعد ان صادق برلمان أرمينيا أمس على الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية بعد مداولات سريعة وسط رفض واستياء المعارضة التي غادرت قاعة البرلمان.
وأعلنت كتلة «أرمينيا» المعارضة أنها تعتبر التصديق على نظام روما الأساسي وفق الإجراء المعروض غير دستوري. وقالت إن أعضاء الكتلة يرون أن هذه المسألة ليست محل نقاش في هذه المرحلة.
بدوره، قال «الحزب الجمهوري» الأرميني، وهو جزء من تكتل «لدي الشرف»، إن قرار السلطات الأرمينية التصديق على نظام روما الأساسي في الوضع الجيوسياسي الحالي محفوف بعواقب لا يمكن التنبؤ بها.
وبنتيجة مداولات سريعة، صادق البرلمان الأرميني على نظام روما بغالبية 60 صوتا مقابل 22.
وقبيل التصويت، أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية في البرلمان يغيشه كيراكوسيان «نقوم بتوفير ضمانات إضافية لأرمينيا» في مواجهة أي تهديد محتمل لسلامة أراضيها من أذربيجان. وأشار الى أن المصادقة على نظام روما ستعني أن أي اجتياح مقبل لأراضي البلاد «سيكون (مسألة) ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية»، وهو ما سيكون له «تأثير رادع» لأي طرف معاد.
وأكد كيراكوسيان أن أرمينيا اقترحت على روسيا توقيع «اتفاق ثنائي» يسهم في تهدئة مخاوف موسكو حيال انضمام يريفان الى المحكمة الجنائية.

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