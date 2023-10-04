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روسيا تؤكد فشل الهجمات الأوكرانية وزيلينسكي يزور الجبهة

10/4/2023 1:49:05 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت موسكو أمس أن محاولات كييف لخرق الدفاعات الروسية على الخطوط الأمامية في شرق وجنوب البلاد «فشلت»، بعد أربعة أشهر على بدء الهجوم الأوكراني المضاد.
وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لمسؤولين عسكريين روس «فشلت محاولات العدو لخرق دفاعاتنا في منطقتي فربوفويه ورابوتينو على جبهة زابوريجيا».
واستخدم الأسماء الروسية للقريتين الواقعتين على خط الجبهة في الجنوب، حيث تؤكد القوات الأوكرانية بأنها خرقت النقاط الأصعب للدفاعات الروسية واستعادت عدة قرى.
ولفت شويغو أيضا إلى أن الجيش الروسي «صد جميع الهجمات في اتجاه سوليدار-باخموت» على الجبهة الشرقية في منطقة دونيتسك.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية عن شويغو قوله إن الجيش الروسي لا يخطط لتنفيذ عمليات تعبئة إضافية للجنود من أجل القتال في أوكرانيا لأن الجيش لديه عدد كاف من الجنود.
ونقلت الوكالة عن شويغو قوله «ليست لدى هيئة الأركان العامة خطط لتعبئة إضافية».
في الأثناء، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي امس أنه زار الجبهة الشرقية، في المنطقة التي تضم بلدتي كوبيانسك وليمان اللتين يستهدفهما هجوم روسي.
وكتب زيلينسكي على «تلغرام»: «نزور ألويتنا التي تقوم بمهمة قتالية في واحدة من أكثر المناطق سخونة، كوبيانسك وليمان»، وأرفق المنشور بمقطع فيديو يظهر فيه مع الجنود فيما يبدو أنه ملجأ محصن.
واشار زيلينسكي إلى أنه «ناقش الوضع العملياتي في ساحة المعركة والقضايا الدائرة والاحتياجات مع قادة الألوية والمقاتلين».
من جهة اخرى، أعلنت وارسو وكييف امس الاتفاق على تسريع نقل صادرات حبوب أوكرانية عبر پولندا إلى دول ثالثة، في خطوة أولى نحو تسوية «حرب الحبوب» بينهما.
وتعني الاتفاقية الثلاثية بين پولندا واوكرانيا وليتوانيا أن صادرات الحبوب الأوكرانية المرسلة إلى أسواق في أفريقيا والشرق الأوسط خصوصا، ستتوجه مباشرة عبر پولندا بدلا من إخضاعها لإجراءات تدقيق أولا على الحدود الأوكرانية البولندية.
وقال وزير الزراعة الپولندي روبرت تيلوس للصحافيين «ستخضع صادرات الحبوب (المتوجهة إلى أسواق عالمية) عن طريق ليتوانيا لإجراءات تدقيق في ميناء ليتواني وليس على الحدود الپولندية ـ الأوكرانية».

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