Wednesday, 04 October 2023 10:28 GMT

أردوغان غداة هجوم أنقرة نريد خطوات ملموسة من أصدقائنا في حربنا على الإرهاب

10/4/2023 1:49:05 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يتوقع خطوات ملموسة من الحلفاء دعما لحرب تركيا على الإرهاب، وذلك بعد هجوم بقنبلة في أنقرة أعلنت جماعة كردية مسؤوليتها عنه.
واضاف أردوغان، في حفل افتتاح منشأة تابعة لمجلس الدولة في أنقرة، «نريد بعد رسائل التنديد أن نرى خطوات ملموسة من الأصدقاء».
وتابع «عليهم أن يعلموا أن التصريحات التي تندد بالإرهاب وتعزينا لن تشفي جراحنا».
وفجر شخصان قنبلة يوم الأحد الماضي قرب مبان حكومية في أنقرة، مما أدى إلى مقتلهما وإصابة اثنين من رجال الشرطة.
وأعلن حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية، مسؤوليته عن الهجوم الذي كان الأول من نوعه في أنقرة منذ سنوات.
وذكرت وكالة «الأناضول» للأنباء أن الشرطة ألقت القبض على نحو 90 شخصا في 18 إقليما بأنحاء البلاد للاشتباه في صلتهم بحزب العمال الكردستاني المحظور.
وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي إن عمليات شارك فيها آلاف من أفراد الأمن نفذت ضد «وحدات استخبارات» تابعة للحزب المحظور في أنحاء البلاد، وشهدت إلقاء القبض على العشرات.
وأضاف أن العمليات استهدفت من بحوزتهم أسلحة نارية بشكل غير قانوني في جميع أنحاء البلاد وأن إجمالي عدد من ألقي القبض عليهم بلغ 928.
من جهته، قال إبراهيم أكين المتحدث باسم حزب الخضر اليساري خلال اجتماع برلماني إن الشرطة ألقت القبض على عدد من أعضاء حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد والذي خاض الانتخابات العامة تحت راية حزب الخضر.

MENAFN04102023000130011022ID1107184660

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث