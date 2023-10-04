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المتطرف بن غفير يدعو إلى اقتحام المسجد الأقصى على مدار الساعة

10/4/2023 1:49:05 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بالسماح باقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية «على مدار الساعة» مع إمكانية صلاتهم فيه، بينما قام مستوطنون متطرفون باقتحام البلدة القديمة في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن بن غفير وجه رسالة إلى أعضاء يمينيين في البرلمان (الكنيست)، وقال فيها إنه «يجب عقد مجلس الوزراء الأمني للنظر في فتح المسجد الأقصى أمام اليهود على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مع إمكانية العبادة هناك وما إلى ذلك».
وأعرب بن غفير في رسالته، عن أمله في أن «يدعم وزراء حزب الصهيونية الدينية الذي يقوده وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وحزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مجلس الوزراء الأمني، هذه التحركات حتى لو كانوا يعارضون شخصيا زيارة اليهود لجبل الهيكل».
وكان بن غفير اقتحم المسجد الأقصى مرات عديدة، بما في ذلك 3 مرات منذ توليه منصبه الحالي نهاية 2022، وطالب مرات عديدة بزيادة ساعات الاقتحام للمسجد والسماح للمقتحمين بأداء الصلوات في باحاته.
وعلقت الصحيفة الإسرائيلية على رسالة بن غفير بالقول «لحسن الحظ، إن الوضع القائم في المسجد الأقصى على الأقل في الوقت الحالي ليس في يد بن غفير، وتشير التجارب السابقة إلى أن هذا من غير المرجح أن يتغير».

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