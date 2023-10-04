بايدن يشكر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد على وساطة قطر في تحرير أميركيين محتجزين بإيران

(MENAFN
- Al-Anbaa) تلقى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي جو بايدن، أعرب فيه عن شكره وتقديره العميق لوساطة الدوحة التي أسفرت عن الإفراج عن عدد من المواطنين الأميركيين المحتجزين في إيران، وعودتهم إلى بلادهم وذويهم، منوها بدور قطر الفاعل والبناء على الساحة الدولية.
من جانبه، أكد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد «إيمان دولة قطر بأهمية الحوار سبيلا وحيدا لحل الخلافات وإرساء السلام، واستمرار جهود الدولة في الوساطة وفض المنازعات، وأن التزام قطر بدورها كوسيط دولي موثوق لا تحده حدود إقليمية بل يمتد للمساهمة في جهود إرساء السلام عالميا»، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).
وقالت الوكالة في بيان انه جرى خلال الاتصال الهاتفي استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأوجه دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وتبادل وجهات النظر حيال تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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