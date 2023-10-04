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بايدن يشكر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد على وساطة قطر في تحرير أميركيين محتجزين بإيران

10/4/2023 1:49:05 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تلقى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي جو بايدن، أعرب فيه عن شكره وتقديره العميق لوساطة الدوحة التي أسفرت عن الإفراج عن عدد من المواطنين الأميركيين المحتجزين في إيران، وعودتهم إلى بلادهم وذويهم، منوها بدور قطر الفاعل والبناء على الساحة الدولية.
من جانبه، أكد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد «إيمان دولة قطر بأهمية الحوار سبيلا وحيدا لحل الخلافات وإرساء السلام، واستمرار جهود الدولة في الوساطة وفض المنازعات، وأن التزام قطر بدورها كوسيط دولي موثوق لا تحده حدود إقليمية بل يمتد للمساهمة في جهود إرساء السلام عالميا»، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).
وقالت الوكالة في بيان انه جرى خلال الاتصال الهاتفي استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأوجه دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وتبادل وجهات النظر حيال تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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