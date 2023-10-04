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ترامب يطالب بإلغاء قضية الاحتيال المدني المفبركة ضده وهانتر بايدن يدفع ببراءته من تهمة حيازة سلاح غير قانوني

10/4/2023 1:49:05 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إلى إلغاء قضية «الاحتيال المدني» المقامة ضده في محكمة نيويورك ووضع حد للمدعية ليتيشيا جيمس التي وجهت إلى ترامب واثنين من أبنائه اتهامات بتضخيم قيمة أصوله العقارية بمليارات الدولارات للحصول على قروض ميسرة.
وقال ترامب لدى مثوله أمام المحكمة العليا في نيويورك لليوم الثاني بصفته شاهدا، ان «الاتهامات ضدي مفبركة ومضللة».
وطالب الرئيس الاميركي السابق بوضع حد للمدعية العامة الديموقراطية، التي سبق أن وصفها بالفاسدة، داعيا الى إقالتها، ومؤكدا ان الأرقام المقدمة في قضية الاحتيال المدني المقامة ضده مزورة.
من جهة اخرى، مثل هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي أمام محكمة فيدرالية في ديلاوير حيث دفع ببراءته من تهمة حيازة سلاح بشكل غير قانوني.
وقال محاميه أيب ديفيد لويل إنه دفع ببراءته خلال توجيه التهم اليه امام محكمة فيدرالية في ويلمنغتون في ديلاوير، الولاية مسقط رأس عائلة بايدن.
وأضاف «غالبية التهم الموجهة إلى المتهم جديدة ولم ترد خلال مثوله السابق في يوليو 2023 لذا ستكون المرة الأولى التي تناقش فيها أمام المحكمة».
في غضون ذلك، قال رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي إن النائب مات غايتز لديه مشاكل «شخصية» بعد أن تحرك من فلوريدا للإطاحة به. وأضاف أنه لا يحتاج إلى مساعدة الديموقراطيين للبقاء في منصبه.
وأضاف مكارثي لبرنامج Squawk Box على قناة «CNBC» «لقد خطط مات غايتز للقيام بذلك منذ البداية».
وتابع «لديه أشياء شخصية في حياته يواجه تحديات معها هذا جيد».
إلى ذلك قال مكارثي وبعض حلفائه ان عداء غايتز تجاهه يرجع إلى اعتقاد الجمهوري في فلوريدا أن مكارثي لعب دورا في تحقيق لجنة الأخلاقيات في مزاعم سوء السلوك من جانب غايتز. وقال مكارثي مرارا وتكرارا إنه لا يتورط في الشكاوى الأخلاقية.
وكان النائب الجمهوري من الجناح اليميني المتشدد قدم أمس الاول مذكرة لتنحية رئيس مجلس النواب، معيدا بذلك إشعال المعركة داخل الحزب بين المحافظين التقليديين وأنصار ترامب.

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