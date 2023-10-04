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((يحسبوني..))

10/4/2023 1:49:04 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) صــدق من قال إن «الناس لها الظــاهر»، فعيون الناس تشاهد ظــواهر الأشياء ولا ترى بواطن الأشياء، فهـم حين يشاهدون إنسانا يرسل البسمات يمينا وشمالا ظنوا أنه يعيش في «بؤرة السعادة»، ولم يدركوا أنه قد يريد أن يواري آلامه وأحزانه ووخزان الزمن خلف تلك البسمات المرسلة!، حتى يتناسى ويتعافى ولو لوقت قصير!،
وإن شاهدوا صاحب اللباس المميز - الهندام الجميل - ظنوا أنه يعيش في «غاية البحبوحة»!، ولم يدركوا أنه قد يكون عندما اختار «جمال اللباس» فإنه يريد بذلك دحر كل العيون المجحفة التي قد تنظر إليه في يوم نظرة بها شيء من الانتقاص أو الاحتقار، أو ما شابه ذلك!.
إذن خلف كل مظهر حكاية، ويجب علينا عدم الحكم - بشكل قطعي- على إنسان بأن حكايته سعيدة أو حزينة، بناء على شكله الظاهري، فكم من شخص عرفه الناس وقيموه بشكل ما، وهو يخفي وراء ذلك أشياء وأشياء، أشياء بها المؤلم وبها المؤرق، وخلاف ذلك!.
إخوتي الأعزاء، عشت حياتي راضيا بأقدار ربي، حامدا له سبحانه، أمضي بين تفاصيل الحياة قويا بالله، وأواجه بين تلك التفاصيل ما هو جميل وحزين، وما هو مؤلم ومريح، وكان للآلام في الأيام وطر كبير في حياتي، ولكنني لم أستسلم وقلت يوما:
أحبس الدمعة رغم كل الجراح
لجل أبان بعين خلق الله قوي
وأخفي آلامي واسولف بارتياح
وأروي عروقي من العزة روي
فأنا بفضل الله أحاول جاهدا أن أكسر سيوف تلك الآلام، وأظهر أمام الأعين بأفضل «حلة»، حتى أبقي على نفسي «عزيزة» بإذن الله، وحتى أبقى في غاية السمو والشموخ، ليس تكبرا، ولكن رضا بالله الذي خلق الإنسان عزيزا، وما هي قيمة النفوس لولا كرامتها، ولولا عزها المؤطر بأخلاق الدين، وفي خضم كل هذا، نمى إلى علمي بشكل غير مباشر قول قائل يقول: «هاني دايم يضحك ودايم كاشخ! وعايش سعيد!» فتأثرت مع كلماته وأنا أرجو له السعادة والتوفيق، وقلت هذه القصيدة:
يحسبوني عايش الدنيا سعيد
ما سهى جفني ولا شفت الهموم
في نهاري بين بستان مديد
وفي مسايا ساكن قصر، مخدوم
آمر وأنهى وأنا الشخص العتيد
وكل شي أبغاه ياصل قبل أقوم!
جالس في ساحة القصر الفريد
ومن فراغي أحسب أعداد النجوم
ما دروا بالنفس والحال العنيد
غرهم شكلي، وضحكي، والهدوم
شافوا أني لابس لبس جديد
وضحكتي ياصل صداها للغيوم
وظنوا اني وارث ملك مجيد
وسالم من كف الأيام الظلوم
خلهم في ظنهم، خله يزيد
عزتي تفرض علي أبقى كتوم
أخفي آلامي عن عيون العبيد
وأتظاهر بالغنى، وأبقى عزوم
ما ألد الطرف للوجه النكيد
وما أمد الكف لكفوف الرخوم
أصبر، وصبري على الدنيا شديد
ولا ضعف عزمي أقاومه ويقوم
مستعين بخالق الكون المجيد
هو ملاذ الروح فراج الهموم

hanialnbhan@

MENAFN04102023000130011022ID1107184656

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