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الذكرى الباقية

10/4/2023 1:49:04 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) في الـــذكرى الثالثة والخمسين لرحيل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، عليــنا أن نسـأل؟
لماذا يتــذكرها الناس ويستعيدونها ويتناقـــشون حولها مع كل هذه الفعاليات والكتابات واللقاءات؟ بكل بساطة لأنه يمثل قيمة حركية عظيمة كـ«مشروع» فيه من السلبيات والإيجابيات وهذا الأمر هو طبيعي لأن المشروع...اي مشروع في طبيعته إنساني وليس حالة ملائكية بـ «لا» أخطاء و«لا» عيوب و«لا» حتى مصائب إذا صح التعبير، ولكن الحالة التغييرية ما دامت تنطلق من رؤية ضمن خطة لها أهداف فإن هذا ما هو مطلوب من أي شخص يقول عن نفسه إنه «رجل دولة».
لأن السياسة ضمن تعريفها ومفهومها العلمي هي «فن إدارة المدينة» لذلك السياسة لديها اتصال مع الفرد والمجتمع ومؤسسات الدولة والاقتصاد والأمن...الخ وهذه الأمور يتم تنفيذها من خلال استغلال الموارد الموجودة وتحويلها الى مجالات الحياة لصناعة حالة حضارية راقية ذات جودة من حيث بناء دولة الرعاية للمواطن وضمان أساسيات الحياة من أمن غذائي وسكني وضمان وظيفي ومواصلات وصحة وصناعة اقتصاد استثماري حقيقي تكون فيه دورة الاقتصاد تخدم الجماعات التجارية ولا تتناقض مع مبدأ دولة الرعاية للمواطن.
لذلك السياسي «الحقيقي» هو الانسان صاحب المشروع الشامل للحاضر وللمستقبل وتكون لديه خطط زمنية ذات أهداف يطبقها على أرض الواقع، وأيضا في طبيعة الحال ان أي مشروع يتحرك في خط التطبيق يكون له من يرفضه ويقاومه لأنه سيتحرك ضد مصالح هذه الفئة من هنا وتلك المجموعة من هناك او مصالح دول خارجية من هنالك، وهذا الأمر حصل مع «مشروع جمال عبد الناصر».
تحرير قناة السويس، مجانية التعليم، الإصلاح الزراعي وبناء السد العالي، إنشاء أكبر قاعدة صناعية في دول العالم الثالث في ذلك الزمن، إنشاء إذاعة القرآن الكريم وترجمته لكل لغات العالم لأول مرة في التاريخ، إنشاء نظام التقاعد والضمان الصحي والاجتماعي، التنمية احصائيا وصلت سنويا الى 7% سنويا والأمية انخفضت الى 50%، والأهم دخول دولة الرعاية الشاملة من المدارس والمراكز الصحية والكهرباء...الخ في القرى والمحافظات خارج العاصمة، هذه «بعض» إيجابيات المشروع في وسط صراعات دولية عنيفة.
اذن ما نريد أن نقوله في ذكرى رحيل جمال عبد الناصر أنه قدم تجربة وحاول صناعة الاستقلال الحقيقي وعلينا أن نقرأ التجربة علميا بكل جوانبها ونحاول كـ«عرب» ان ننطلق من جديد في مشاريع أخرى تحمل نفس الذهنية لـ«رجل الدولة» صاحب المشروع، فالأشخاص زائلون ولكن الأمم باقية والأوطان لا تموت، لذلك لا زالت ذكرى جمال عبد الناصر باقية مع الناس نسترجعها ونترحم على الشخص.

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