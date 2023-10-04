Wednesday, 04 October 2023 10:27 GMT

مشاهد من مباراة رياضية!

10/4/2023 1:49:04 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظرا لأن طلاب الجامعات العريقة في شمال شرق الولايات المتحدة ليسوا بالضرورة على نفس مستوى القوة البدنية والتوجه المهني كطلاب الجامعات الأخرى، حيث إن الأغلبية لا يعتبر مستوى الأداء الرياضي من المعايير المؤهلة للقبول، قرروا إقامة دوري رياضي خاص بهم يعرف باسم دوري اللبلاب أو Ivy League ويعود تاريخ تأسيسه إلى الثلاثينيات من القرن الماضي، وهو يضم ثماني جامعات فقط المتميزة بسمعتها المتقدمة في المجال الأكاديمي ومكانتها الرفيعة وهي: برنستون، هارفارد، ييل، بنسلفانيا، دارتموث، كورنيل، كولومبيا وبراون، وبذلك، يتجسد توزيع القوى بين القوة العقلية والقوة البدنية، وبين مهارات الذهن ومهارات الجسم.
على الرغم من وجود هذا الدوري الخاص بالجامعات العريقة، إلا أنه يتشارك في الدوري المتقدم للجامعات الأميركية NCAA، وكما يمكن أحيانا أن تتشارك هذه الجامعات العريقة في مباريات مع فرق جامعية من مناطق أخرى لأسباب متعددة، مثل الاتفاقيات ونقل الخبرات. ومن بين هذه المباريات كانت إحداها التي شاهدتها قبل أيام لمؤازرة فريق كرة القدم الأميركية Football لجامعة برنستون، ليس كرة القدم العالمية التي نعرفها (السوكر Soccer).
أقيمت المباراة بين فريق برنستون وفريق بايرنت على ملعب برنستون، وجرت في ظروف جوية ممطرة وعاصفة أثرت سلبا على أداء الفريقين. ومع ذلك، ركز نمور برنستون على الاحتفاظ بالكرة وشنوا العديد من المحاولات الهجومية، مما حافظوا على تقدمهم طوال فترة المباراة وأوحى ذلك بالفوز المؤكد. ولكن عندما تصاعدت حدة الأمطار، قرر بعض مشجعي برنستون مغادرة الملعب، مما أثر سلبا على روح الفريق، وانقلبت الأمور بشكل غير متوقع. انتهت المباراة بفوز بايرنت في الوقت الإضافي بشكل غير متوقع!
خلال المباراة وبعدها، شهدنا سلوكا لافتا للنظر من قبل المنافسين. فبينما بقي لاعبو بايرنت على الملعب لفترة أطول، رغم أن الملعب ليس ميدانهم، فإن لاعبي برنستون اختاروا المغادرة بسرعة، على الرغم من أن الملعب كان منزلهم. أما الجمهور، فمع غياب معظم مشجعي برنستون وقلة الابتسامات بينهم بسبب هزيمة فريقهم، فإن عددا أقل منهم قام بتقديم كلمات الثناء والشكر والمواساة مثل good job وhard luck.
لم يستخدم أنصار برنستون خسارتهم ولا بايرنت انتصاراتهم كمبرر للهجمات اللفظية أو لمظاهر الغرور والاستعلاء تجاه منافسيهم. وهكذا فإن للرياضة جمالها، حينما تكون بعيدة عن التحيز والعنصرية، وهو ما كتبت عنه سابقا في «الأنباء» في مقالة تتحدث عن تحول التشجيع الرياضي إلى سلوك بعيد كل البعد عن الأدب.

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