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العمالة المنزلية ومصطلح الحاجة

10/4/2023 1:49:04 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) إن من تكامل الحياة تباين حاجات الناس وتفاوت حالاتهم. التباين الذي يحقق المصالح وتستمر به عجلة الحياة ويتفاعل الناس وينتفعون. تلك سنة الله في خلقه، ولله في خلقه شؤون.
وعلى مر التاريخ تعددت الأعمال والصنائع والمهن والفنون، وارتحل الناس لطلب الرزق وتعارفت الشعوب والقبائل.
نحن في بلد تكثر فيه الأيدي العاملة من مختلف الجنسيات، بل إن تعدادها يفوق تعدادنا بنسبة شاسعة، وأينما يغلب هذا العدد فهو يجر معه تغيرات في التركيبة السكانية، والأعراف السائدة، ويعيد تشكيل الثقافة.
إني لأحب امتزاج البشر وتعايشهم واكتسابهم من بعضهم البعض على مختلف الأصعدة. وإني لأتفهم وجود أعداد من الفئات العاملة لأحكام متعلقة بمجتمعنا ونمط حياتنا، ولكن الأمر بات معقدا وخرج من دائرة تباين المطالب وتنوع الحاجات والمنافع، لقد خرج من الحاجة إلى الترف! من الاضطرار إلى الاستهتار! واستجد عند الناس هوس حول النظافة والضيافة! وتحول مطلبهم إلى من «ينوب عنهم» في أداء مهمة شخصية بسيطة كإعداد كوب من الشاي أو غسل آنية! وأطلقوا على أنفسهم صفة العجز!
العمالة المنزلية لا يكاد يخلو أي مسكن منها، مهما كان عدد أفراده أو مدى حاجتهم. للعمالة المنزلية دور مهم، فائدة متبادلة بين العامل الذي يحتاج المادة، وصاحب العمل الذي يحتاج من «يعينه» في «استكمال» جزء من متطلبات الحياة المركبة، المزدحمة، السريعة، وهكذا يكون التسخير. وتأتي القوانين والنظم -العمالية- لتنظم هذه العملية التبادلية، ولدينا قبلها قيم إنسانية، والأعظم توجيهات نبوية في التعامل مع من يعمل تحت يدك.
الأعداد المتنامية للعمالة في المنزل الواحد تنذر بوجود خلل في مصطلح الحاجة! والنزوع إلى الكسل! بل إلى التفريط في الواجبات، والتهاون في أداء الأمانات، ثم إلى المظاهر الاجتماعية المبهرجة!
إن الاعتماد على النفس والإحساس بالمسؤولية نضج لذات الإنسان، وارتقاء لإدراكه، وفي فهم الحاجات وترتيب الأولويات إدارة ناجحة للنفس وللعلاقات.
وبينما يتوجب تربية الصغار على هذه القيم، نجد من يترك تربيتهم بيد العمالة!
ليتنا نصارح أنفسنا حول ما يحدث في بيوتنا، ونستوعب أن الحياة بطبيعتها معقدة.. فلا نعقدها أكثر!

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