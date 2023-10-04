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لجنة التركيبة السكانية

10/4/2023 1:49:04 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) اعتماد اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد توصيات نحو معالجة الخلل القائم في التركيبة السكانية ومعالجة ملف البطالة خطوة مهمة وفعالة.


إن التوسع في تكويت العقود الحكومية وتوفير المزيد من الأمان الوظيفي بالقطاع الخاص وإنشاء منصة وطنية لبيانات سوق العمل، اجراءات تمكن الدولة من توظيف 28 ألف خريج متعطل عن العمل.
الفراغ مشكلة المشاكل وندرك خطورتها وانعكاساتها على المجتمع، وبالتالي لابد من إقناع الشباب بأن القطاع الخاص يمنح فرصا اكبر للارتقاء الوظيفي والمالي، والمطلوب منهم الاجتهاد والإخلاص والالتزام.
توصيات اللجنة بتخفيض وظائف النظافة والحراسة هي الأخرى خطوات موفقة لتقليص العمالة الهامشية، مع العلم أن هناك اجهزة ومعدات تقوم بجزء كبير من مهام الحراسة والنظافة.
خطوط رائدة للنقل
الإعلان عن تدشين خط ملاحي بحري بين الكويت ودولة الإمارات المتحدة وخطوط سكك حديد تربط دول مجلس التعاون تمهد لانسيابية في تنقل الأشخاص والبضائع وضرورية لاتحاد جمركي وسوق مشتركة بين دولنا.
القطاع السياحي في دول التعاون واعد، وتابعنا كيف فرضت دول شقيقة نفسها على هذا القطاع واستقطبت الملايين سنويا وأخرى على ذات الطريق. وفي ظل اهتمام كويتي بهذا القطاع وخطط لإقامة العديد من المشروعات ومع وجود وسائل ميسرة للنقل بين دولنا سيساعد في جذب اعداد كبيرة من السائحين وحصول الكويت على نصيب من مصدر دخل مهم.
إن تنويع مصادر الدخل خطوات استراتيجية مهمة في بناء مرحلة الكويت المستقبلية وموقع دولتنا الجغرافي متميز. والثروات التي حباها الله بها دولنا وحجم التجارة الكبير مع دول العالم تستلزم المضي في دعم وتدشين مشروعات طموحة والاستفادة من السواحل الممتدة بين دول مجلس التعاون.
آخر الكلام
وردت لي ملاحظات من الأخت الفاضلة د.غنيمة الشرهان حول تجاوزات مرورية في شارع دمشق تتزايد ليلا كتزايد اعداد المركبات التي تنقل بين الحارات (بتوين) والقيادة بسرعات عالية وعدم وجود مطبات على مخارج الطرق الفرعية المؤدية الى الشارع في قطع مفاجئ للطريق، ما قد يتسبب في حوادث مرورية وفزع في نفوس قائدي المركبات. ومني الى قطاع المرور والعمليات لزيادة الدوريات وكاميرات السرعة ومخالفة المتجاوزين للقانون.

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