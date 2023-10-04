لجنة التركيبة السكانية

(MENAFN
- Al-Anbaa) اعتماد اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد توصيات نحو معالجة الخلل القائم في التركيبة السكانية ومعالجة ملف البطالة خطوة مهمة وفعالة.
إن التوسع في تكويت العقود الحكومية وتوفير المزيد من الأمان الوظيفي بالقطاع الخاص وإنشاء منصة وطنية لبيانات سوق العمل، اجراءات تمكن الدولة من توظيف 28 ألف خريج متعطل عن العمل.
الفراغ مشكلة المشاكل وندرك خطورتها وانعكاساتها على المجتمع، وبالتالي لابد من إقناع الشباب بأن القطاع الخاص يمنح فرصا اكبر للارتقاء الوظيفي والمالي، والمطلوب منهم الاجتهاد والإخلاص والالتزام.
توصيات اللجنة بتخفيض وظائف النظافة والحراسة هي الأخرى خطوات موفقة لتقليص العمالة الهامشية، مع العلم أن هناك اجهزة ومعدات تقوم بجزء كبير من مهام الحراسة والنظافة.
خطوط رائدة للنقل
الإعلان عن تدشين خط ملاحي بحري بين الكويت ودولة الإمارات المتحدة وخطوط سكك حديد تربط دول مجلس التعاون تمهد لانسيابية في تنقل الأشخاص والبضائع وضرورية لاتحاد جمركي وسوق مشتركة بين دولنا.
القطاع السياحي في دول التعاون واعد، وتابعنا كيف فرضت دول شقيقة نفسها على هذا القطاع واستقطبت الملايين سنويا وأخرى على ذات الطريق. وفي ظل اهتمام كويتي بهذا القطاع وخطط لإقامة العديد من المشروعات ومع وجود وسائل ميسرة للنقل بين دولنا سيساعد في جذب اعداد كبيرة من السائحين وحصول الكويت على نصيب من مصدر دخل مهم.
إن تنويع مصادر الدخل خطوات استراتيجية مهمة في بناء مرحلة الكويت المستقبلية وموقع دولتنا الجغرافي متميز. والثروات التي حباها الله بها دولنا وحجم التجارة الكبير مع دول العالم تستلزم المضي في دعم وتدشين مشروعات طموحة والاستفادة من السواحل الممتدة بين دول مجلس التعاون.
آخر الكلام
وردت لي ملاحظات من الأخت الفاضلة د.غنيمة الشرهان حول تجاوزات مرورية في شارع دمشق تتزايد ليلا كتزايد اعداد المركبات التي تنقل بين الحارات (بتوين) والقيادة بسرعات عالية وعدم وجود مطبات على مخارج الطرق الفرعية المؤدية الى الشارع في قطع مفاجئ للطريق، ما قد يتسبب في حوادث مرورية وفزع في نفوس قائدي المركبات. ومني الى قطاع المرور والعمليات لزيادة الدوريات وكاميرات السرعة ومخالفة المتجاوزين للقانون.
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