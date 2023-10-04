(MENAFN
- Al-Anbaa) الدنيا والدة للموت، ناقضة للمبرم، هادمة للأعمار، مرتجعة العطية منانة، وكل من فيها يجري لما لا يدري، وكلما أعطتنا طلبنا الزيادة، كأننا مخلدون، لا نمل منها، وهذا دليل على أن الدنيا ليست بدار قرار، يقول المولى عز وجل (يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار - غافر: 39).
يقول بكر بن عبدالله المزني: الدنيا ما مضى منها فحلم، وما بقي منها فأماني، من هنا أقول: إن كل إنسان سيأتيه يوم يصبح في خبر كان مهما طال عمره أو قصر (كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام - الرحمن: 45).
فبينما نحن نتناقل الأخبار إذ بنا نكون خبرا متناقلا بعد رحيلنا عن هذه الدنيا، كما أن كل هم سيزول ويصبح كأن لم يكن، وعندما نقول فلان أصبح في خبر كان، فالمعنى انه أصبح من الماضي، يقول الشاعر التهامي أبو الحسن علي بن محمد بن فهد المتوفى سنة 416 للهجرة يرثي ابنه:
حكم المنية في البرية جاري
ما هذه الدنيا بدار قرار
بينا يرى الإنسان فيها مخبرا
حتى يرى خبرا من الأخبار
كان لأبي ذؤيب الهذلي خمسة وقيل سبعة من الأولاد توفوا جميعهم في عام واحد بمرض الطاعون ولم يبق له إلا طفل فقال ابياتا عينية تعد في مقدمة شعر الرثاء عند العرب منها:
أودى بني وأعقبوني حسرة
بعد الرقاد وعبرة لا تقلع
وإذا المنية أنشبت أظفارها
ألفيت كل تميمة لا تنفع
وبـما أننا سنكون في خبر كان فلنحرص على ان نكون خبرا طيبا بقربنا من الله تعالى وحسن تعاملنا وحبنا للخير وابتعادنا عن الشر وأهله، فنترك بعد رحيلنا من هـــذه الدنيــا الذكرى الحسنة، والله الموفق الى الخير، ودمتم سالمين.
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