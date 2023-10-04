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في خبر كان

10/4/2023 1:49:04 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) الدنيا والدة للموت، ناقضة للمبرم، هادمة للأعمار، مرتجعة العطية منانة، وكل من فيها يجري لما لا يدري، وكلما أعطتنا طلبنا الزيادة، كأننا مخلدون، لا نمل منها، وهذا دليل على أن الدنيا ليست بدار قرار، يقول المولى عز وجل (يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار - غافر: 39).
يقول بكر بن عبدالله المزني: الدنيا ما مضى منها فحلم، وما بقي منها فأماني، من هنا أقول: إن كل إنسان سيأتيه يوم يصبح في خبر كان مهما طال عمره أو قصر (كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام - الرحمن: 45).
فبينما نحن نتناقل الأخبار إذ بنا نكون خبرا متناقلا بعد رحيلنا عن هذه الدنيا، كما أن كل هم سيزول ويصبح كأن لم يكن، وعندما نقول فلان أصبح في خبر كان، فالمعنى انه أصبح من الماضي، يقول الشاعر التهامي أبو الحسن علي بن محمد بن فهد المتوفى سنة 416 للهجرة يرثي ابنه:
حكم المنية في البرية جاري
ما هذه الدنيا بدار قرار
بينا يرى الإنسان فيها مخبرا
حتى يرى خبرا من الأخبار
كان لأبي ذؤيب الهذلي خمسة وقيل سبعة من الأولاد توفوا جميعهم في عام واحد بمرض الطاعون ولم يبق له إلا طفل فقال ابياتا عينية تعد في مقدمة شعر الرثاء عند العرب منها:
أودى بني وأعقبوني حسرة
بعد الرقاد وعبرة لا تقلع
وإذا المنية أنشبت أظفارها
ألفيت كل تميمة لا تنفع
وبـما أننا سنكون في خبر كان فلنحرص على ان نكون خبرا طيبا بقربنا من الله تعالى وحسن تعاملنا وحبنا للخير وابتعادنا عن الشر وأهله، فنترك بعد رحيلنا من هـــذه الدنيــا الذكرى الحسنة، والله الموفق الى الخير، ودمتم سالمين.

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