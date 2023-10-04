أمين عام أوپيك يتوقع ارتفاع الطلب على الطاقة 25% من المستويات الحالية

الكويت والسعودية والإمارات استطاعت التوظيف الأمثل للتكنولوجيا في الصناعة النفطية

قال أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط «أوپيك»، هيثم الغيص، إن النمو العالمي مستمر رغم وجود بعض الانخفاضات سابقا، حيث يمر الاقتصاد العالمي بعدة مراحل.وأضاف الغيص، على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023» أن المنظمة ستطلق توقعاتها المحدثة لمستويات الطلب خلال الأسبوع المقبل، لافتا إلى أنه من المتوقع ارتفاع الطلب على الطاقة بنسبة 25% بالمقارنة مع المستويات الحالية، كما سيتزايد عدد السكان بنحو 1‪.‬6 مليار نسمة حتى عام 2045، كما تشير التوقعات إلى تضاعف الاقتصاد العالمي.ولفت الغيص إلى أن هذه الأرقام تؤكد أن العالم سيحتاج لمزيد من الطاقة، حيث لن يستطيع مصدر واحد من الطاقة تغذية متطلبات العالم مع الطفرة الاقتصادية المتوقعة ومستويات النمو السكاني، ولذلك ندعم الاستثمار في الصناعة النفطية، كما ندعم تعزيز دور التكنولوجيا في وضع أساليب واضحة لخفض الانبعاثات باعتباره الطريق للمستقبل، موضحا أن هدف «أوپيك» يتمثل في إمداد العالم بالطاقة، وفي دعم الاستثمار بالصناعة النفطية بالتوازي مع الاستثمار في الطاقة المتجددة.وبين أن هناك دولا رائدة استطاعت التوظيف الأمثل للتكنولوجيا في الصناعة النفطية، مثل الإمارات والسعودية والكويت وعدد من الدول الإفريقية، حيث تمكنت هذه الدول من الاستثمار في تقنيات احتجاز الكربون، والهيدروجين الأخضر، والاقتصاد الدائري، وتعمل على تقليل غازات الاحتباس الحراري.وحول مستجدات عمل المنظمة ورؤيتها باتجاه توسيع عدد الأعضاء، قال الغيص، إنه زار خلال الفترة السابقة عدة دول مثل أذربيجان والمكسيك وماليزيا وبروناي، كما توجد خطة لزيارة روسيا والبرازيل، مشيرا إلى أن هذه الدول تمتلك ثقلا وإنتاجا نفطيا كبيرا وعالميا.وأكد أن «أوپيك» تؤمن بسياسة التحاور والتشاور، وبالتالي ستبقى أبوابها مفتوحة إذا أرادت أي دولة الانضمام إليها ولديها الأهداف نفسها وتنطبق عليها الشروط والمعايير الموجودة في ميثاق «أوپيك».وأوضح أن «أوپيك» في حوار مستمر مع المنتجين في أميركا وكندا وبريطانيا والنرويج، باعتبار أن السوق النفطي واحد، وعلينا جميعا المحافظة على ضمان أمن الطاقة وتحقيق الاتزان في أسعار النفط، مشيرا إلى أن الحوار يشمل أيضا كبار المستهلكين مثل الهند والصين والاتحاد الأوروبي، انطلاقا من سياسة الباب المفتوح للحوار مع جميع الأطراف.