لماذا يواصل المستثمرون الابتعاد عن حيازة الذهب؟



ضغوط هبوطية قد تدفع المعدن للتراجع دون 1800 دولار للأوقية على المدى القصير ارتفاع الدولار الأميركي قد لا ينتهي قريباً ما يهدد باستمرار الضغط على سوق الذهب

تواصل أسعار الذهب سلسلة الخسائر التي دفعتها لتسجيل أدنى مستوى في نحو سبعة أشهر، ليبتعد المعدن أكثر عن الذروة المسجلة في مايو الماضي.وتتراكم العوامل الضاغطة على المعدن النفيس في الوقت الحالي، وسط توقعات متباينة بشأن الآفاق المستقبلية للأسعار.تعرضت أسعار الذهب للتراجع لليوم السادس على التوالي عند تسوية تعاملات الإثنين، في استمرار للاتجاه الهابط للمعدن.العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر وصلت إلى 1847 دولارا للأوقية عند تسوية تعاملات الإثنين، وهو أدنى مستوى منذ مارس الماضي.فيما يتعلق بسعر التسليم الفوري، فإنه واصل الهبوط لمستوى يقل عن 1830 دولارا للأوقية.في الأسبوع الماضي، تراجع سعر التسليم الفوري الذهب بنسبة 4%، في أكبر هبوط أسبوعي منذ يونيو 2021، وانخفض المعدن بنحو 5% في شهر سبتمبر الماضي، ليسجل أسوأ أداء شهري منذ فبراير 2023.وعلى الصعيد الفصلي، تعرض الذهب لخسارة تتجاوز 3% في إجمالي الربع الثالث من هذا العام، ومنذ تجاوز مستوى 2000 دولار للأوقية في بداية شهر مايو الماضي، فقد الذهب أكثر من 11% من قيمته.لكن رغم الهبوط القوي مؤخرا، لايزال الذهب مرتفعا منذ بداية هذا العام، لكنه قلص مكاسبه إلى نحو 2% فحسب، مقارنة بصعود وصل إلى نحو 13% في أول 5 أشهر من العام.ضغوط سلبية على الذهبتعرض المعدن النفيس لضغوط كبيرة في الأيام الماضية بفعل عدة عوامل تسببت مجتمعة في تراجع جاذبية الذهب بالنسبة للمستثمرين، ويأتي الصعود الملحوظ للدولار الأميركي في مواجهة العملات الرئيسية الأخرى في صدارة العوامل الضاغطة على أسعار الذهب مؤخرا.يتداول مؤشر الدولار ـ يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية ـ عند أعلى مستوى في 10 أشهر قرب 107 نقاط، ومما لا شك في أن ارتفاع الدولار يجعل شراء الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، مع حقيقة أن المعدن الأصفر مقوم في معظم البورصات بالعملة الأميركية.كما تأثر المعدن النفيس أيضا بالارتفاع الملحوظ لعوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث إن صعودها يجعل الذهب أقل جاذبية للمستثمرين، مع حقيقة أن المعدن لا يمنح أي عائد.وشهد العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ارتفاعا إلى 4.7% خلال تعاملات الإثنين، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2007، فيما يأتي ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية مع إصرار الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء معدلات الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول من الوقت، مع تأخير التحول نحو الخفض.وتشير أداة «فيد واتش» إلى احتمالية تقارب 55% لقيام الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت معدلات الفائدة عند النطاق الحالي بين 5.25% و5.5% هذا العام، لكن الاجتماع الأخير للفيدرالي أشار إلى أن معظم المشاركين يتوقعون إقرار زيادة إضافية في معدلات الفائدة قبل نهاية هذا العام.كما توقع «الفيدرالي» القيام بعمليتي خفض للفائدة في العام المقبل، ما يعتبر أقل من تقديراته السابقة بخفضها 4 مرات في 2024.وقال «جيم ويكوف» كبير المحللين في «كيتكو ميتالز» إن هناك اعتقادا بأن معدلات الفائدة الأميركية ستظل مرتفعة لفترة أطول بكثير مما كان يعتقد سابقا.التضخم والفائدة الحقيقيةيعتبر الذهب تاريخيا أحد أبرز أدوات التحوط لدى المستثمرين من ارتفاع المستوى العام للأسعار، لكن العديد من المؤشرات أظهرت مؤخرا أن التضخم في الكثير من دول العالم ربما وصل إلى الذروة بالفعل في صيف 2022، ليواصل الاتجاه الهابط خلال الأشهر الأخيرة.وكشفت أحدث بيانات أميركية أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في أغسطس ارتفع 3.9% على أساس سنوي، مقابل 4.3% في يوليو، ليسجل أدنى مستوى في نحو عامين.في منطقة اليورو أيضا، تباطأ التضخم لمستوى 4.3% في سبتمبر على أساس سنوي، مقارنة بذروة بلغت 10.6% في أكتوبر عام 2022.على جانب مواز، تمثل الفائدة الحقيقية سببا إضافيا لتراجع أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، حيث أشارت دراسة صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو عام 2021 إلى أن معدلات الفائدة الحقيقية ـ مثلما هو الوضع حاليا في الولايات المتحدة لديها تأثير كبير على أسعار الذهب.ويميل المستثمرون إلى شراء الأصول المالية التي تمنح عوائد مباشرة، سواء عبر التوزيعات أو الفوائد، حينما تكون معدلات الفائدة الحقيقية موجبة.وتصل الفائدة الأميركية الاسمية حاليا إلى 5.25% و5.5%، بينما وصل مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.7%، ما يعني أن الفائدة الحقيقية تقل قليلا عن 2% حاليا.أين يتجه الذهب؟تبدو التوقعات بشأن آفاق المعدن الأصفر مائلة نحو الهبوط، لكن بعض العوامل قد تقدم الدعم اللازم لتماسك الذهب في الفترة المقبلة.يعتقد «ويكوف» من «كيتكو ميتالز» أن الضغوط الهبوطية على الذهب قد تدفع المعدن للتراجع دون 1800 دولار للأوقية على المدى القصير.وأشار المحلل إلى أن ارتفاع الدولار الأميركي قد لا ينتهي في أي وقت قريب، ما يهدد باستمرار الضغط على سوق الذهب.قال «ديفيد ميجر» مدير تداول المعادن في «هاي ريدج فيوتشرز» إن توقعات الذهب لها علاقة كبيرة ببيئة معدلات الفائدة في الفترة المقبلة.كما ذكر «إدوارد مويا» كبير محللي السوق في «أو إيه إن دي إيه» أن الذهب قد يتراجع أدنى مستويات 1800 دولار في حال ارتفاع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أعلى 5%.ويعتقد «مويا» أن ارتفاع الذهب مرتبط بوصول الدولار إلى الذروة، لكنه استبعد عودة المعدن لمستويات 2000 دولار على المدى القصير، لكن وعلى جانب آخر، يوجد بعض العوامل التي قد تقدم بعض الدعم لأسعار الذهب في الفترة المقبلة، إذ لا تزال مشتريات البنوك المركزية والطلب القوي على المعدن من جانب الصين يمثلان عوامل دعم للذهب، فقد اشترت البنوك المركزية العالمية أحجاما قياسية من الذهب خلال النصف الأول من العام الحالي، بدعم خاص من الصين وتركيا، كما فضل الصينيون التوجه نحو الذهب، في مسعى للتحوط من ضعف اليوان والتباطؤ الاقتصادي في البلاد.وشهدت الصناديق الصينية المتداولة في الذهب تدفقات وافدة في أغسطس للشهر الثالث على التوالي، كما اشترى بنك الشعب الصيني 29 طنا من الذهب في أغسطس، ليواصل مراكمة المعدن للشهر العاشر على التوالي.ويرى محلل «سيتي جروب» أن أسعار التسليم الفوري للذهب قد تصل إلى القاع في الربع الرابع من هذا العام، قبل أن تصعد أعلى 2000 دولار في بداية العام المقبل، كما تشكل المخاوف المتصاعدة مؤخرا بشأن احتمالية تضرر أداء الاقتصاد الأميركي من معدلات الفائدة المرتفعة عامل دعم محتمل لأسعار الذهب.وكتب «أولي هانسن» رئيس استراتيجية السلع الأساسية في ساكسو بنك في مذكرة أنه من غير المرجح أن يختفي الطلب على الذهب كوسيلة للتحوط ضد فشل احتمالية «الهبوط السلس»، مع ارتفاع التحديات التي تواجه الاقتصاد الأميركي في الفترة المقبلة.ويعتقد «أليكس كوبتسيكيفيتش» كبير محللي السوق في «إف إكس برو» أنه على المدى القصير، يشهد الذهب مبالغة في البيع، ما قد يؤدي إلى تعاف تصحيحي محتمل.