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صناديق تحوط تعمل بخوارزميات حاسوبية تستعد لإغراق الأسواق بمبيعات الأسهم

10/4/2023 1:49:03 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) من المتوقع أن تبدأ صناديق التحوط التي تستخدم أجهزة خوارزميات الحوسبة في بيع الأسهم بصفقات تتراوح قيمتها بين 20 مليار دولار و 30 مليار دولار في الأسبوعين المقبلين نظرا لتراجع أسواق الأسهم، وفقا لمذكرة من بنك «يو بي إس» نقلتها «رويترز».
وقالت مذكرة «يو بي إس» إن صناديق التحوط التي تستخدم الخوارزميات لمتابعة اتجاهات السوق تحولت إلى الحياد من الاتجاه الصعودي للأسهم.
ويتوقع البنك أن تصل التدفقات الخارجية التي تصل إلى 30 مليار دولار إلى الأسواق قريبا، مما قد يؤدي إلى تفاقم الحركة الهبوطية في الأسهم، حيث تبدأ صناديق التحوط هذه في بيع الأسهم لمتابعة الأداء السلبي الأخير.
وقال البنك إن هذه ستكون المرة الأولى التي تصبح فيها صناديق التحوط هذه بائع صافي للأسهم على المكشوف منذ نوفمبر 2022.
وانخفضت الأسهم الأميركية بنسبة 3.6% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وهو أول انخفاض فصلي لها في 2023، حيث يواجه المستثمرون احتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول ويزيد ارتفاع أسعار النفط من مخاوف التضخم.
وتختلف CTAs، أو ما تعرف بمستشاري اتجاه السلع، عن اختيار صناديق التحوط للأسهم من حيث انها تتبع حركة الأسهم، بدلا من تكوين فكرة حول ما إذا كان سعر سهمها مرتفعا جدا أو منخفضا، وهذا هو السبب وراء تأخر تداولاتهم في كثير من الأحيان عن تحركات السوق، حيث يستغرق الاتجاه الهبوطي وقتا طويلا.
ويقدر حجم سوق الأسهم الأميركية بنحو 46.2 تريليون دولار، وفقا لجمعية صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية.
وكانت CTAs ذات مراكز طويلة الأجل بالدولار وذات رؤية بين قصيرة وطويلة على سندات الخزانة الأميركية، وقال بنك «يو بي إس» إن صناديق التحوط هذه اشترت الدولار بشكل مستمر حتى سبتمبر، وقدر المبلغ الإجمالي للشراء بما يصل إلى 60 إلى 70 مليار دولار.
ووصل تداول العملات إلى مستوى قياسي بلغ 7.5 تريليونات دولار يوميا، حسبما قال بنك التسويات الدولية في سبتمبر 2022، مع تركيز 88% من الصفقات على أزواج عملات تتضمن الدولار.

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