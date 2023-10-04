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أسهم الطاقة المتجددة في طريقها لتسجيل أسوأ أداء سنوي منذ عام 2013

10/4/2023 1:49:03 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) شهدت أسهم الطاقة المتجددة عمليات بيع حادة في الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى أداء ضعيف مقارنة بأداء شركات الوقود الأحفوري، حيث أثر ارتفاع أسعار الفائدة على القطاع.
وانخفض مؤشر S&P العالمي للطاقة النظيفة، الذي يتكون من 100 من أكبر الشركات في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من الشركات ذات الصلة بالطاقة المتجددة، بنسبة 20.2% خلال الشهرين الماضيين.
وقد وضعها هذا على المسار لتسجيل أسوأ أداء سنوي لها منذ عام 2013. وعلى النقيض من ذلك، أضاف مؤشر الطاقة S&P 500 الغني بالنفط والغاز 6%.
من جانبه، قال مدير المحفظة في شركة «برينسيبال أسيت مانجمنت» مارتن فراندسن: «هناك سحابة داكنة تخيم على الأسهم الخضراء».
ويأتي هذا الانخفاض على الرغم من عشرات المليارات من الدولارات من الإعفاءات الضريبية والإعانات والقروض التي تقدمها الحكومات لشركات الطاقة الخضراء في الولايات المتحدة وأوروبا.
وكان قطاع الطاقة المتجددة عرضة بشكل خاص لارتفاع أسعار الفائدة لأن العديد من الشركات توافق على عقود طويلة الأجل، وتحدد السعر الذي ستبيع به الطاقة، قبل تطوير مشاريعها.
ومع ارتفاع التضخم العالمي، تعرضت شركات الطاقة الخضراء لارتفاع هائل في التكاليف، وتفاقم هذا الارتفاع بسبب الطلب المتزايد على مشاريع الطاقة المتجددة، في حين تسببت أسعار الفائدة المرتفعة في جعل مستويات الاقتراض المرتفعة لديها أكثر تكلفة للخدمة.
وكانت مجموعات الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح من بين أكثر المخزونات تضررا. وقالت شركة «فاتنفول» السويدية لتطوير توربينات الرياح في يوليو إن تكاليفها ارتفعت بنسبة 40%، في حين انخفضت تكاليف الشركة المصنعة الكورية «سي إس ويند» بنسبة 28% منذ بداية أغسطس.
وأعلنت شركة توليد الطاقة الشمسية والرياح «NextEra Energy»، ومقرها الولايات المتحدة، مؤخرا عن خفض توقعاتها للنمو لمدة ثلاث سنوات
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «NextEra»، جون كيتشوم: «من الواضح أن السياسة النقدية المتشددة وأسعار الفائدة المرتفعة تؤثر على التمويل اللازم لتنمية التوزيعات» على المساهمين بنسبة 12%.
وجعل التهديد بالإعفاءات الضريبية الأقل سخاء والتأخيرات التي تؤثر على الشركات المصنعة الأميركية لأساسات التوربينات، فرص البقاء أكثر صعوبة بالنسبة لشركات طاقة الرياح البحرية، مثل شركة التطوير الدنماركية «أورستد»، التي تراجعت أسهمها بنحو 30% منذ أواخر أغسطس.
ويقدر المحللون في بنك «يو بي إس» أن الحساسية تجاه أسعار الفائدة المرتفعة يمكن أن تكلف «أورستد» ما بين (709 ملايين) و(1.42 مليار دولار).
ويزعم بعض التجار أن نماذج الأعمال التي تتبناها مجموعات الطاقة المتجددة لا تتناسب مع عالم يشهد معدلات تضخم مرتفعة وأسعار فائدة مرتفعة.

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