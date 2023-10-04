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آبل تتخذ هذا الإجراء لمنع السخونة المفرطة في هواتف آيفون 15

10/4/2023 1:49:02 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت مجموعة «آبل» أنها ستنشر تحديثا لنظام التشغيل لمنع «السخونة المفرطة» التي سجلت في بعض أجهزة هاتفها الذكي الجديد «آيفون 15».
وأوضح ناطق باسم المجموعة أنها تمكنت من «تحديد بعض العوامل التي قد تتسبب في ارتفاع درجة حرارة جهاز «آيفون» أكثر مما يفترض»، بعدما أبلغ عدد من المختبرين عن مشاكل من هذا النوع في بعض الهواتف من الطراز الجديد.
وشرحت «آبل» أنه من الطبيعي أن «يبدو» الهاتف الذكي أكثر سخونة خلال مرحلة إعداد الجهاز (configuration) في الأيام الأولى لاستخدامه.
وأضافت الشركة أنها اكتشفت أيضا خطأ في برنامج التشغيل «ios17» لدى بعض المستخدمين «وسيصحح في تحديث البرنامج».
وأشارت «آبل» أيضا إلى عامل آخر هو «التحديثات الأخيرة لتطبيقات أطراف أخرى والتي تتسبب في زيادة الحمل على النظام». وأكدت أنها تعمل مع مصممي التطبيقات هؤلاء «على تصحيحات يتم نشرها».
وأفادت مقالات لمؤثرين ومختبرين متخصصين بأن «إنستغرام» و«أوبر» وبعض ألعاب الفيديو على غرار «أسفالت 9» (سباق سيارات) تساهم في تسخين الجهاز.
ورأى بعض المراقبين أن المشكلة تكمن في هيكل جهاز «آيفون 15 برو ماكس» المصنوع من التيتانيوم، لكن «آبل» أكدت أن هذه المادة مع الألمنيوم وتصميم جديد، تتيح على العكس تبديد الحرارة بشكل أفضل.
وكشف مسؤولو «آبل» النقاب في منتصف سبتمبر الماضي عن مجموعة هواتف «آيفون» جديدة.
وسيباع الطراز الأساسي «آيفون 15» بسعر يبدأ من 800 دولار، أما الطراز الاحترافي، وهو «آيفون 15 برو ماكس» فيبلغ سعره 1200 دولار على الأقل.

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