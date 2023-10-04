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B Online راع ذهبي لمؤتمر الخليج لتكنولوجيا المعلومات

10/4/2023 1:49:02 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة B.Online الكويتية المتخصصة في أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن رعايتها الذهبية لمؤتمر الخليج لتكنولوجيا المعلومات، والذي يقام في الكويت، تحت رعاية وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، وبدعم من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال الفترة، من 27 إلى 30 نوفمبر 2023 بفندق راديسون بلو قاعة الهاشمي وتنظمه «كونيكس الكويت».
وفي هذا السياق، قالت الرئيس التنفيذي في شركة «B» دينا العيسى إن رعايتنا لهذا الحدث جاءت من منطلق حرص الشركة على دعم الفعاليات التي تهم القطاع الحكومي وكل شرائح قطاع الأعمال والشركات، والتي تدعم وتساعد في تحقيق أهداف الحكومة الكويتية في التحول الرقمي والنهضة المرجوة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات في الدولة ضمن الرؤية التنموية السامية «كويت جديدة 2035».
وأضافت: ان أهدافنا تتمثل في دعم الحكومة لتمكين التطور الوطني، حيث نعمل بشكل وثيق مع شركائنا وعملائنا من القطاع الخاص والقطاع الحكومي لتحقيق التحول الرقمي وميكنة العمليات. ونحن نسعى للمساهمة في تقدم ورفعة الدولة، مع التركيز على تمكين المواهب الكويتية الشابة.
من جانبه، قال رئيس القطاع التجاري في B.Online خالد حال ان الشركة تعمل على توسعات كبيرة في مجال التكنولوجيا وإنترنت الأشياء والذي اصبح له شأن كبير في دمج الصناعات التكنولوجيا بعضها ببعض، وذلك بهدف استغلال قوة الانترنت الفائقة وربطها بالخدمات المتكاملة التي توفرها الشركة ضمن أعمالها من الغرف الذكية وأنظمة العرض والصناعة الرقمية الداخلية والخارجية والعديد من الصناعات الرقمية الأخرى التي يستفيد منها المجتمع بكل شرائحه واهتماماته.
وأشاد حال بجهود القائمين على هذا الحدث الذي يمثل فرصة لتوعية عامة للجمهور بأهمية الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والإنترنت وأمن المعلومات، ويبحث ضمن نخبة من المتحدثين أهمية وسائل الاتصال، كما يشرح المتحدثون في هذا المؤتمر بعد الاطلاع على جدول أعماله، الاستراتيجيات الحديثة في قطاع الاتصالات والمعلومات المحلية والخليجية بما فيها البوابات والأسواق الرقمية، إضافة الى تعزيز البنية التحتية للاتصالات وتسخير تكنولوجيا المعلومات لخدمة المجتمع المدني ودعم التعاملات الالكترونية والتركيز على أولويات التنمية في قطاع الاتصالات.

MENAFN04102023000130011022ID1107184644

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