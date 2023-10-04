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الأهلي ينظم سحب الفوز السنوي الجمعة المقبل

10/4/2023 1:49:02 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ينظم البنك الأهلي الكويتي السحب السنوي للجائزة الكبرى لحساب الفوز للجوائز يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 في مجمع الأفنيوز - المرحلة الثانية عند الساعة 7:30 مساء. وسيكون الحفل مليئا بالمسابقات والأنشطة الترفيهية وصولا إلى إعلان الفائز بالسحب السنوي للجائزة الكبرى على راتب شهري بقيمة 5000 دينار لمدة 10 سنوات.
وبالإضافة إلى السحب السنوي، يقدم حساب الفوز للجوائز سلسلة من السحوبات التي تحظى باهتمام كبير، بحيث يحظى العملاء بفرصة الفوز بـ 10 آلاف دينار في السحب الأسبوعي، و20 ألف دينار في السحب الشهري، و100 ألف دينار في السحوبات ربع السنوية.
وبهذه المناسبة، شجعت جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي الجميع على المشاركة في الحفل، قائلة: يسعدنا الإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى لحساب الفوز، بحيث يجسد هذا الحفل التزامنا بمكافأة العملاء وتزويدهم بمزايا استثنائية ومنحهم تجربة مصرفية مميزة معنا.
احرص على تواجدك معنا يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 في مجمع الأفنيوز - المرحلة الثانية لقضاء يوم ممتع ومشاهدة لحظة الإعلان عن الفائز المحظوظ بالسحب السنوي للجائزة الكبرى لحساب الفوز للجوائز. ويواصل البنك الأهلي الكويتي منذ تأسيسه عام 1967 تطوره وطرح منتجات جديدة، ليصبح واحدا من أهم البنوك الكويتية التي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية لقطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة. وتقدم شركته التابعة ABK Capital مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الاستثمارية محليا وإقليميا وعالميا.

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