الوطني يوقع مذكرة تفاهم مع شركة النفط الإندونيسية الحكومية برتامينا



زيد الصقر: الاتفاقية تؤكد التزامنا بدعم مبادرات الطاقة وحرصنا على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام توفيق أديتياوارم: علاقتنا مع بنك الكويت الوطني تفتح آفاقاً جديدة للتعاون بما يخدم أهدافنا المشتركة

أعلن بنك الكويت الوطني عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة يقوم بموجبها بتقديم تسهيلات تمويلية ثنائية ومشتركة لشركة بي.تي كيلانج برتامينا إنترناسيونال (كي بي اي)، ذراع أنشطة التكرير التابعة لعملاق النفط بي.تي كيلانج برتامينا الاندونيسية المملوكة للدولة، والتي تحتل مرتبة متقدمة ضمن قائمة فورتشن 500.وجاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أديبك 2023، وبحضور مدير عام ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة زيد عصام الصقر ونائب مدير عام رئيس وحدة الشركات الدولية والعقارات التجارية في مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة مشاري بن سلامة والمدير العام لفرع بنك الكويت الوطني - سنغافورة أندرو تان، ومن جانب شركة بي.تي كيلانج برتامينا إنترناسيونال، توفيق أديتياوارم، الرئيس التنفيذي ومدير شركة «كي بي آي». وتعكس هذه الاتفاقية، التي تستند الى مبادئ الحوكمة، عمق ومتانة الشراكة الاستراتيجية التي تربط بنك الكويت الوطني وشركة «كي بي آي»، مما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف المشتركة التي تعود بالنفع على الطرفين ضمن قطاعي الطاقة والبتروكيماويات بما يؤكد رؤيتهما المشتركة لتحقيق مستقبل أكثر استدامة من خلال التزامهما بالميثاق العالمي للأمم المتحدة ودمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في صميم الاستراتيجيات التشغيلية لأنشطة الأعمال.وتحدد مذكرة التفاهم مجالات التعاون المحورية بين الطرفين والتي يقوم بموجبها بنك الكويت الوطني بتقديم حلول التمويل الثنائية والمشتركة بما يساهم في دعم مشاريع شركة «كي بي أي» وتحفيز أنشطة الشركة وتوسيع عملياتها الدولية، حيث تتضمن الاتفاقية توفير البنك لقروض مشتركة وثنائية، والتمويل السلعي، ووضع الحلول التمويلية المصممة خصيصا للمشاريع الاستثمارية الخاصة بالشركة.وفي سياق تعليقه على توقيع هذه الاتفاقية المهمة، قال زيد عصام الصقر: تجسد هذه الشراكة مدى حرص بنك الكويت الوطني على دعم مبادرات الطاقة العالمية والتزامه بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.وأشار الصقر إلى أن جذور التعاون مع شركة «كي بي آي» تعود إلى العام 2016 من خلال مشاركة بنك الكويت الوطني - سنغافورة في توفير تسهيلات تمويل تجارية غير ملزمة لأحد مشروعات الشركة بالإضافة إلى تعزيز أواصر التعاون والمساهمة بدور حيوي في نجاح مشاريع الشركة العالمية.وأكد الصقر على أنه وبفضل ما يتميز به بنك الكويت الوطني من اتساع بصمته الجغرافية على مستوى العالم، وخبراته المالية، وحرصه الشديد على الالتزام بمبادئ الاستدامة، تتوافق رؤيته مع مبادئ ورسالة شركة «كي بي آي» مما يعزز من هذا التعاون الاستراتيجي.وأضاف: تركز هذه الاتفاقية الاستراتيجية بصفة خاصة على مبادئ التمويل المستدام وتبادل الخبرات والمعارف، هذا إلى جانب تعزيز القدرات على مستوى قطاع الطاقة والقطاع المالي، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية.كما أشار الصقر إلى مواصلة الوطني الاستفادة من الفرص المتوافرة في الأسواق المحلية والإقليمية، وتعزيز ريادته في مجال تمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى في مختلف القطاعات، بما في ذلك النفط والغاز، مؤكدا أن المشاركة في معرض ومؤتمر أديبك 2023 من شأنه تعزيز مكانة البنك على الساحة العالمية في تمويل مشاريع النفط والغاز. كما لفت إلى أن «توسيع نطاق عمليات البنك يتجاوز الحدود الجغرافية ويمتد لأبعد من حدود الشرق الأوسط.من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي ومدير شركة «كي بي آي» توفيق أديتياوارم، عن تفاؤله بتعاون الشركة مع بنك الكويت الوطني، قائلا: «نؤمن بأن تضافر جهودنا مع بنك الكويت الوطني سيفتح أمامنا آفاقا جديدة للتعاون بما يخدم مصالحنا المشتركة. ولن يقتصر ذلك فقط على تعزيز العلاقات الثنائية التي تجميع بين الطرفين فحسب، بل سيساهم أيضا في تعزيز قدراتنا المالية وتسريع خطانا نحو توفير حلول فعالة وموثوقة ومستدامة في مجال الطاقة، لذا نتطلع لآفاق النمو التي تنتظرنا في المستقبل.كما أكد على أهمية هذه الاتفاقية التي ترسخ الشراكة الإستراتيجية بين بنك الكويت الوطني وشركة «كي بي آي»، مما يمهد الطريق لتوفير الحلول المالية المبتكرة التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي لقطاع الطاقة وتعزيز استدامته.وبموجب مذكرة التفاهم غير الملزمة، يحصل بنك الكويت الوطني على ميزة حصرية بصفته أحد بنكين على مستوى منطقة الشرق الأوسط لديهما حق اختيار المشاركة في فرص تمويل المشاريع الخاصة بشركة بي.تي كيلانج برتامينا إنترناسيونال. كما يؤكد هذا التعاون الاستراتيجي التزام بنك الكويت الوطني بتطوير شراكات طويلة الأمد وتعزيز دوره الريادي كشريك رئيسي في تمويل مشاريع الطاقة الكبرى.وبفضل تلك المكانة، نجح بنك الكويت الوطني في تمهيد المسار لترسيخ أواصر العلاقات التي تجمعه بالكيانات الرئيسية المملوكة للدولة في إندونيسيا، مما يعزز مكانته كشريك موثوق به في مساعي التنمية الاقتصادية العالمية. وسعيه نحو تطوير علاقات استراتيجية عالمية من خلال فروعه الخارجية.وتجدر الإشارة إلى أن بنك الكويت الوطني يعتبر أكبر مؤسسة مالية على مستوى الكويت ويتميز بهيمنة فعلية على قطاع الخدمات المصرفية التجارية. وعلى الصعيد الدولي، تضم شبكة بنك الكويت الوطني فروعا خارجية وشركات تابعة في عدد من الدول الكبرى مثل لندن ونيويورك وباريس وجنيف وسنغافورة، بالإضافة إلى الصين (شنغهاي). كما تتسع بصمته الجغرافية على المستوى الإقليمي إلى البحرين ومصر والعراق ولبنان والسعودية والإمارات. كما يتمتع البنك بأعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني العالمية: موديز، وستاندرد أند بورز، وفيتش. وباعتباره مؤسسة مالية دولية رائدة، يشتهر بنك الكويت الوطني بالتزامه بتقديم حلول وخدمات مالية مبتكرة للعملاء في كل أنحاء العالم. كما يحرص البنك على التزامه بمبادئ الاستدامة والخدمات المصرفية المسؤولة، ويلعب دورا جوهريا في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة لمختلف القطاعات.