الجزيرة تقلص حجم البلاستيك أحادي الاستخدام المستعمل على متن رحلاتها

الشركة تتوقف عن استخدام 300 كيلوغرام من البلاستيك شهرياً

أعلنت شركة طيران الجزيرة، وهي شركة طيران كويتية رائدة في مجال الطيران التجاري منخفض التكلفة، عن تقليصها حجم البلاستيك أحادي الاستخدام الذي كانت تستعمله في تقديم الطعام، واستبداله بخيارات أكثر استدامة على متن جميع رحلاتها التي تخدم 64 وجهة. ومن خلال هذه الخطوة للتحول من استعمال أدوات بلاستيكية إلى الملاعق والشوك والسكاكين والمناديل القابلة للتحلل بنسبة 100%، تتوقف الشركة عن استخدام ما يعادل 300 كيلوغرام من البلاستيك على رحلاتها كل شهر.واختارت طيران الجزيرة أدوات تنتجها شركة «بالميد» (Palmade®) ومقرها دبي، إذ انها مصنوعة من مواد طبيعية كأوراق أشجار النخيل، وهي معتمدة دوليا لكونها قابلة للتحلل والتسميد. وكانت الشركة قد استبدلت في وقت سابق من العام أعواد تحريك السوائل البلاستيكية إلى النوع الخشبي كجزء من التزامها بممارسات أكثر استدامة.وتعد طيران الجزيرة أول شركة طيران منخفضة التكلفة في الشرق الأوسط تتحول من استخدام البلاستيك إلى أدوات صديقة للبيئة في تقديم الطعام على متن رحلاتها.وشدد على أهمية هذه الخطوة، الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، روهيت راماشاندران حيث قال: «كون طيران الجزيرة شركة طيران منخفضة التكلفة، يفرض عليها التركيز على إدارة التكاليف بحصافة، ولكن مع ذلك نعي أهمية التزامنا بمسؤولياتنا الأخلاقية والاجتماعية والبيئية، ففي السنوات القليلة الماضية، اتخذت الشركة خطوات تدريجية نحو تعزيز مستوى الاستدامة في عملياتها، بما في ذلك مواصلة التركيز على تقليل انبعاثات الكربون أو تعويضها، وكذلك التحول إلى استعمال أدوات قابلة للتحلل كمبادرة جديدة نأمل أن تساهم في إحداث تأثير أكبر في هذا الشأن، هدفنا الأكبر هو أن تحقق شركة طيران الجزيرة صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050».في عام 2021، وضعت طيران الجزيرة طلبية لشراء 28 طائرة جديدة من طرازي A320neo وA321neo، باستثمار يزيد على 3.4 مليارات دولار في طائرات من الأكثر كفاءة التي تقلص استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 18%. كما يقلل الطرازان انبعاثات أكسيد النيتروجين والتلوث الضوضائي بنسبة 50% لكل منهما. أما على مستوى العملاء، تقدم لهم طيران الجزيرة خيارا لتعويض انبعاثاتهم الكربونية الخاصة برحلتهم عبر برنامج CHOOOSETM الذي يقوم باستثمار مساهمتهم في مشاريع بيئية ومناخية.وعلاوة على ذلك، استثمرت الشركة في أكثر من 2000 مقعد من طراز «إكسبلي سيت تي سيت إي 2» (Expliseat TiSeat E2) الجديد، وهو أخف مقعد للطائرات في العالم. ومن المتوقع أن يبدأ طرح هذه المقاعد على طائرات طيران الجزيرة في عام 2024. ومع مقاعد «إكسبلي سيت» خفيفة الوزن، ستتمكن طيران الجزيرة من تخفيض إجمالي وزن كل طائرة بمقدار 1.2 طن متري، وتقلل بذلك من استهلاك وقود الطائرات وتزيد من سعة الركاب.