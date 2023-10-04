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برقان ينال جائزة براندون هول الفضية للتميز في التعلم والتطوير - التعلم خلال العمل

10/4/2023 1:49:01 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك برقان عن فوزه بجائزة براندون هول 2023 الفضية لتميزه في إدارة رأس المال البشري تقديرا لجهوده المستمرة في تطبيق معايير فئة «التعلم والتطوير - التعلم خلال العمل».
ويتم تقديم جوائز براندون هول للتميز HCM لعام 2023 تكريما لأفضل جهود ومبادرات إدارات الموارد البشرية في الشركات في العديد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك التعلم والتطوير وإدارة المواهب وتطوير القيادات واستقطاب الكفاءات والمواهب ومستوى أداء المبيعات ومعدلات التنوع والعدالة المهنية والشمولية ومستقبل العمل. ويعتبر تتويج بنك برقان بهذه الجائزة المرموقة تأكيدا على التزامه المستمر بمفهوم «التعلم خلال العمل»، وشهادة واضحة على سعيه الدؤوب من أجل تحقيق التميز والحرص على تعزيز ثقافة الابتكار المستمر خلال التعلم. وبهذه المناسبة المميزة، قال فاضل عبدالله، الرئيس التنفيذي - الكويت بالوكالة: إنه لمن دواعي فخرنا وسعادتنا الحصول على الجائزة الفــــضية للتميز في التعلم والتطوير، والتي تجــــسد التزامنا بتفعيل ثقافة النمو المستمر والتطور الديناميكي، إضافة إلى أنها تقدير مرموق لجهودنا في تطبيق نموذج التعلم الموسع الذي يمكن موظفينا من تحقيق النجاح والتقدم في ظل مشهد النمو المتسارع الذي يشهده القطاع المصرفي. كما ان هذه الجائزة دليل واضح على ما يمكن أن تصنعه الجهود المشتركة، حيث تعاون قسم التعلم وتطوير الكفاءات الداخلي في البنك مع شركة IQUAD Learning Solutions لتحقيق هذا الإنجاز المهم.
وأشار إلى أن الجائزة هي نتيجة حرص بنك برقان على تطوير أداء موظفيه وسعيه لتحقيق التقدم والتميز، إذ يعتمد البنك جميع أدوات «التعلم أثناء العمل» من أجل خلق تجربة تعلم وتطوير سلسة لكافة موظفيه وتضييق الفجوة بين التعلم النظري ومبادئ التنفيذ والتطبيق العملي. وبفضل هذا النهج الرائد، تمكن الموظفون من اكتساب مهارات ومعارف جديدة بكفاءة عالية، وذلك عبر دمج المهارات التي تتطلبها مسيرة التطوير المهني في مهامهم اليومية.
وقد تبنى بنك برقان، في الفترة التي سبقت تتويجه بهذه الجائزة المهمة، نهجا شاملا وموسعا لبناء برامج التعلم والتطوير التي تربط تنمية رأس المال البشري والتحول الرقمي مع أهداف البنك واستراتيجيات العمل الشاملة. وقد تم اختيار نموذج يعتمد مفهوم «التعلم المقتضب والسريع» (Bite-size Learning)، لكفاءته في تحقيق التوازن بين التعلم التجريبي والتعلم الاجتماعي والتدريب الفعلي، ما يسمح لبنك برقان برفع قدراته في استثمار رأس المال البشري والارتقاء به إلى آفاق جديدة.
ولضمان العدالة والنزاهة عند تقديم جوائز مجموعة «براندون هول»، تقوم لجنة مكونة من كبار خبراء القطاع المتخصصين والمستقلين ومحللي المجموعة والمدراء التنفيذيين بتقييم كافة المشاركات في جائزة التميز، بناء على مجموعة من المعايير التي تتضمن توافق برنامج التعلم والتطوير مع احتياجات كل جهة مشاركة وبيئة العمل فيها، إضافة إلى مراجعة تصميم البرامج ووظائفها وطرق تفعيلها وتقديمها، إلى جانب معايير أخرى متنوعة يجري وفقها تقييم واعتماد المشاركات والتكامل وتجربة المستخدم والابتكار والإبداع، فضلا عن فاعليتها وشمولها وتأثيرها ونتائجها القابلة للقياس.

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