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بيتك يطلق منصة زاهب الرقمية لحلول الدفع الإلكتروني

10/4/2023 1:49:01 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلق بيت التمويل الكويتي (بيتك)، منصة «زاهب» الرقمية للتجار وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة ضمن جهود تعزيز التكنولوجيا والتحول الرقمي الشامل والارتقاء بمستوى الخدمات.
وتتميز منصة «زاهب» بتوفير طرق دفع وقبول مبتكرة هما (روابط الدفع، والدفع من خلال الـ QR كود). يأتي ذلك حرصا من «بيتك» على توفير أفضل حلول الدفع المبتكرة، بالإضافة إلى تعميم الشمول المالي والانتقال الآمن والسريع للأموال على مستوى السوق.
وقال المدير التنفيذي لمنتجات بطاقات الائتمان في «بيتك» طلال العربيد إن منصة «زاهب» تتوجه إلى شريحة العملاء من التجار وأصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة بهدف المساهمة في تنمية أعمالهم، وجذبهم إلى السوق المصرفي المنظم، بما يساعد في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، والارتقاء بوسائل الدفع الإلكتروني، وتحقيق المزيد من الأمان والسرعة ومواكبة أحدث التطورات في التعاملات المالية حول العالم.
وأضاف العربيد ان الخدمة الجديدة تؤكد مدى التطور الرقمي الشامل في «بيتك»، الذي يمتد بمزاياه وخدماته إلى مختلف شرائح العملاء، ويلبي اهتماماتهم وتطلعاتهم وفق أحدث التطورات وأفضل المقاييس العالمية.
وأوضح العربيد في تصريح صحافي أن منصة «زاهب» توفر خدمة دفع مبتكرة للتجار هي الأفضل في السوق المحلي، وتعبر عن مفهوم شامل للمنصة الرقمية يعتمد على أكثر من خدمة بشكل متكامل وفي تنوع يشمل متطلبات التجار على اختلاف مجالات عملهم، مع مراعاة نظم البيع وخصائص عملائهم، مشددا على حرص «بيتك» على تزويد عملائه من التجار وأصحاب الأعمال من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بخدمات ذات قيمة مضافة بشكل مساو ومتواز مع خدمات الأفراد المتطورة، خاصة في مجال الدفع الإلكتروني الذي يمثل أهمية كبيرة في حركة الاقتصاد، وتعظيم قدرات السوق وإضافة المزيد من المزايا للمتعاملين بمختلف مستوياتهم.
وأشار إلى أن الخدمتين اللتين تتضمنهما المنصة تشمل: «روابط الدفع» للأفراد والمجموعات، ما يمكن التجار من إنشاء روابط دفع ومشاركتها عبر البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة لعملائهم للدفع مباشرة عن طريق بطاقة الحساب أوبطاقة الائتمان الخاصة بهم، بالإضافة إلى خدمة إنشاء QR ديناميكي أو ثابت للعميل، يدفع من خلاله مباشرة عن طريق بطاقة الحساب أوبطاقة الائتمان.

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