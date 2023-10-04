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KIB Takaful شاركت بنجاح في معرض عالم السيارات

10/4/2023 1:49:01 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) شاركت شركة الدولي للتأمين التكافلي «KIB Takaful»، في معرض Auto World Show، والذي أقيم خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 1 أكتوبر 2023 في أرض المعارض - مشرف، حيث أتاحت الشركة الفرصة للزوار والجمهور لاستكشاف المزايا والخدمات التأمينية المميزة، والتي تواكب تطلعات العملاء. وقالت الشركة في بيان صحافي إن المعرض الذي أقيم بعد انقطاع دام 13 عاما شهد حضورا جماهيريا واسعا، كما ان جناح شركة KIB Takaful استقبل مئات الزوار الذين استفسروا عن الخدمات التأمينية الحديثة والمميزة.
وبينت أن فريق العمل أجاب عن استفسارات وأسئلة الزوار انطلاقا من حق العملاء في معرفة جميع المعلومات قبل الشراء أو التعاقد.
وأضافت الشركة أن تجمع وكالات السيارات والبنوك وشركات التأمين تحت مظلة واحدة، أتاح الفرصة لعشاق السيارات من جميع أنحاء الكويت للتعرف على أحدث التطورات في السوق المحلي، ونالوا الفرصة للتعرف على العروض الخاصة.
من جانبه، أعرب مدير العلاقات العامة في شركة KIB Takaful عبدالرحمن العطار عن سعادته بالمشاركة في المعرض، قائلا: شهد السوق طفرة كبيرة في الطلب على الخدمات التأمينية خلال الفترة الأخيرة، وقد شاركنا في المعرض الذي يجذب عشاق القيادة من جميع فئات المجتمع، ما سمح لنا بالاطلاع على أحدث التطورات في القطاع وإتاحة فرصة استثنائية لنا للتواصل مع عملائنا وتلبية احتياجاتهم.

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