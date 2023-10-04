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KIB يعزز الوعي المصرفي بين رواد مجمع الأفنيوز

10/4/2023 1:49:01 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) جدد بنك الكويت الدولي (KIB) حضوره في الآونة الأخيرة بمجمع الأفنيوز عبر إقامة جناح خصصه لنشر الثقافة المالية والمصرفية بين فئات المجتمع المتنوعة، وذلك دعما للحملة التوعوية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك المحلية. وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع أهداف برنامج KIB المجتمعي والمرتبط بالتوعية المالية، وتعريف كل شرائح العملاء بالقضايا المتعلقة بالمعاملات المصرفية.
وفي هذه المناسبة، قالت المديرة الإقليمية في KIB، مريم الناصر: لقد شهد جناح البنك في مجمع الأفنيوز إقبالا كبيرا من الرواد والزوار، حيث حرص موظفونا على تقديم كل المعلومات التوعوية حول مجموعة الخدمات المصرفية والتمويلية الشاملة التي يوفرها KIB، كما أنهم سلطوا الضوء، بشكل خاص، على المنتجات التي تناسبهم ومزاياها إلى جانب الحلول الرقمية المتنوعة التي يمكنهم الوصول إليها، وكذلك العروض والحملات الترويجية وكل ما يحتاجون إلى الاطلاع عليه لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خدمات KIB، فضلا عن توعيتهم بالاستخدامات الآمنة للبطاقات والتطبيقات والقنوات الإلكترونية وتحذيرهم من أساليب الاحتيال المالي المتزايدة في الآونة الأخيرة. وأشارت إلى سعي KIB الدائم إلى استغلال كل الفرص للتواصل بشكل مباشر مع عملائه، مؤكدة حرصه على اختيار مواقع استراتيجية مميزة، مثل مجمع الأفنيوز، لإقامة فعالياته وأنشطته المجتمعية والتوعوية، نظرا لتواجد معظم فئات وشرائح المجتمع، ما يسهم في تحقيق أقصى استفادة من تلك المبادرات.

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