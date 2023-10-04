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16 شركة معتمدة لتقديم خدمات تأمين وافدي الـ 60

10/4/2023 1:49:00 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
أصدر رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين محمد سليمان العتيبي قرارا بتحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين الصحي للعمالة الوافدة داخل القطاع الأهلي ممن بلغ عمره 60 عاما فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون.
ووفقا للقرار الذي حمل رقم 47/2023 فقد أضيفت شركة جديدة لقائمة الشركات المعتمدة ليصبح إجمالي عدد شركات التأمين المخولة تقديم هذه الخدمة 16 شركة.
إلى ذلك، أصدر العتيبي 4 قرارات أخرى تقضي بتمديد ترخيص مزاولة نشاط أعمال التأمين لـ 4 شركات لمدة 3 أشهر لاستيفاء متطلبات الترخيص اعتبارا من 28 سبتمبر المنصرم، كما أصدر العتيبي قرارا حمل رقم 64/2023 بالموافقة لإحدى الشركات على التوقف النهائي عن مزاولة النشاط.

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